Aucun décès n'est déploré parmi les victimes de piqûres de scorpion dans la wilaya de Touggourt qui a enregistré 823 cas d'envenimation depuis le début de l'année 2024, a-t-on appris mercredi de la direction locale de la Santé et de la population (DSP).

Enregistrés en majorité dans les zones rurales et reculées de la wilaya, ces cas d'envenimation ont été pris en charge au niveau des structures hospitalières de la région, suffisamment dotées en sérum anti-venin et en moyens nécessaires à une bonne prise en charge des victimes du scorpion, a signalé la responsable du service de la prévention à la DSP, Dr. Souad Messaoudi.

Par souci de prémunir la santé publique de ce fléau, la DSP lance chaque année, avec la participation de plusieurs partenaires, dont la protection civile et les associations locales, des campagnes de sensibilisation des citoyens aux mesures préventives à respecter, dont l'hygiène du milieu urbain et des domiciles, ainsi que le ramassage des décombres et déchets, foyers propices à la prolifération de ces insectes venimeux, notamment en période de fortes chaleurs, a-t-elle expliqué.

Le programme préventif porte aussi sur l'explication des premiers secours à apporter en cas de piqure, pour permettre ensuite une bonne prise en charge de la victime au niveau des structures de santé.