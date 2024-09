Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a mis en avant, en marge de sa participation à la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, "l'intérêt majeur" que l'Algérie accorde au phénomène de résistance aux antimicrobiens, soulignant la "nécessité impérieuse" d'en trouver des solutions durables, indique, vendredi, un communiqué du ministère.

Dans une allocution prononcée, jeudi, lors de la séance publique de la réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens, M. Saihi a affirmé que la lutte contre ce phénomène "reste un défi sanitaire et de développement majeur, étant classé parmi les dix (10) principales menaces sanitaires mondiales auxquels l’humanité est confrontée".

"L’Algérie accorde un intérêt majeur au phénomène de résistance aux antimicrobiens", en témoigne les nombreuses mesures prises en ce sens, telles que la création de la Commission nationale pluridisciplinaire et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, a déclaré le ministre.

Et d’ajouter que l’Algérie suit ce phénomène au niveau international avec "un intérêt extrême", précisant que notre pays joue un rôle clé à travers l’Institut Pasteur d’Algérie, dans le Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens", en sus de ses efforts soutenus dans le cadre du Réseau algérien de surveillance de la résistance aux antibiotiques, où l’Institut Pasteur constitue un pôle central dans ces efforts en tant que laboratoire de référence".

"Il est clair que trouver des solutions durables à cette crise mondiale n’est plus un simple choix mais une nécessité impérieuse pour protéger la santé des nouvelles générations, et assurer le bien-être de l’humanité", a soutenu le ministre, ajoutant que "faire face à ces défis requiert un engagement collectif et une action commune afin de garantir un avenir plus sûr et durable pour tous".