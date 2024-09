Le pouvoir du tourisme peut être utilisé pour faire progresser la paix et la prospérité pour toutes et pour tous, affirme le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, soulignant qu'il pouvait réduire les tensions et favoriser la coexistence pacifique.

"La Journée mondiale du tourisme que nous célébrons aujourd’hui est l’occasion de réfléchir au lien profond qui unit le tourisme et la paix", indique Antonio Guterres, dans son message marquant cette Journée, célébrée le 27 septembre de chaque année, affirmant qu'en conférant de la valeur au patrimoine culturel et naturel, qu’il contribue à préserver, le tourisme peut aider à réduire les tensions et à favoriser la coexistence pacifique.

A cet égard, M. Guterres appelle à voyager de manière responsable, à établir des ponts et à promouvoir le respect mutuel entre les cultures et les nations.

Le tourisme permet aux populations de découvrir les richesses culturelles et naturelles du monde, tout en les rapprochant les unes des autres, en mettant en valeur leur humanité commune et en valorisant leurs différences.

"Toute personne qui voyage peut devenir ambassadrice, interagissant avec respect, avec les populations locales, constatant notre diversité, notre humanité commune, ainsi que les valeurs qui nous unissent toutes et tous", souligne-t-il encore, rappelant que le tourisme durable peut transformer les communautés, en créant des emplois, en favorisant l’inclusion et également en renforçant les économies locales.

Considéré comme un pilier essentiel du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'engagement envers les ODD, le tourisme est l’un des secteurs économiques les plus importants au monde.

Il emploie globalement une personne sur dix et fournit des moyens de subsistance à des centaines de millions d'individus. Pour certains pays, cela peut représenter plus de 20 % de leur PIB, selon l'ONU.