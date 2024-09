Des manifestations valorisant les potentialités touristiques et artisanales des wilayas d'Ouargla et Tamanrasset ont été organisées dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme (27 septembre), ont indiqué jeudi des responsables des directions locales du Tourisme et de l'Artisanat (DTA).

Dans la wilaya d'Ouargla, la DTA a organisé, en coordination avec la Chambre de l'Artisanat et des Métiers (CAM), une exposition de produits artisanaux, dont la vannerie, la tapisserie, le tissage traditionnel, la parfumerie et la pâtisserie, en plus de l'art culinaire local.

La manifestation, à laquelle ont pris part des agences de voyages et de tourisme, a donné lieu à la distribution de dépliants riches en informations sur les structures hôtelières existantes dans la région, de la carte des circuits touristiques agréés, à l'instar des circuits ''Safari'' et Sir El-Wahat, en plus d'autres données sur les sites et monuments touristiques de le territoire d'Ouargla, dont les vieux ksour, les anciens lieux de culte, les Forts, les dunes de sables et les Oasis.

Les festivités commémoratives de la journée ont été marquées dans la wilaya de Tamanrasset par le lancement, par les autorités locales depuis le siège de l'Office national du parc culturel de l'Ahaggar, d'une campagne de nettoiement et de réhabilitation des sites touristiques "Afilal'' et ''Assekrem'', dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison touristique, ont indiqué les organisateurs.

Mettant à profit cette initiative, le directeur d'une agence de tourisme et de voyage, Regagda Abdelkader, a indiqué que "cette campagne permettra de restaurer les deux sites ciblées, à la satisfaction des touristes, en prévision de la prochaine saison".

L'opérateur touristique Mohamed Zounga a estimé, pour sa part, que les campagnes de nettoiement des sites et monuments touristiques de la région visent à redorer le blason de ces lieux attirant de nombreux touristes.

Les participants à cette campagne, acteurs associatifs et bénévoles, ont salué l'organisation de pareilles initiatives visant l'embellissement des sites touristiques pour permettre une bonne saison.

Bouira: coup d’envoi à Haizer de deux sessions de formation de guides touristiques

Deux sessions de formation de guides touristiques et en photographie touristique ont été lancées vendredi à l’institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) de la ville de Haizer (Est de Bouira) au profit de 100 jeunes venus de 17 wilayas.

Arrivés et accueillis depuis jeudi après-midi au camp de jeunes de Tilesdit à Bechloul, 100 jeunes venus notamment de Bouira, Alger, Tizi Ouzou, Tamanrasset, Biskra, Skikda, Souk Ahras, participent à ces deux sessions de formation qui se poursuivront jusqu’au 1er octobre prochain, selon les organisateurs.

A l’occasion de la journée mondiale du tourisme, "ces deux sessions de formation s’articuleront sur des cours de sensibilisation sur le rôle du guide touristique dans la préservation du patrimoine naturel et touristique de la wilaya", a expliqué à l’APS la directrice du tourisme et de l’artisanat, Samira Moumen.

Le coup d’envoi de ces deux sessions de formation s’est déroulé en présence des autorités locales de la wilaya, ainsi que d’un directeur central au ministère du tourisme et de l’artisanat, M. Khemkhoum Mustapha, ainsi que des cadres et responsables locaux du secteur.

"Les guides touristiques et la photographie jouent un rôle prépondérant dans la promotion du tourisme en zone montagneuse à travers l’accompagnement des visiteurs et des touristes, et ces deux sessions de formation viennent à point nommé pour promouvoir le tourisme dans cette wilaya ainsi que dans d’autres wilayas du pays", a déclaré M. Khemkhoum.

Outre le volet pédagogique, il est prévu pendant ces deux sessions de formation, l'organisation d'activités culturelles ainsi que des visites guidées à Hamam Ksana, Dirah et Tikjda, encadrées par des agents du Parc national du Djurdjura (PND) au profit de ces jeunes.

Les formateurs auront à "sensibiliser les participants sur le rôle des guides et des accompagnateurs touristiques dans la préservation du patrimoine touristique en montagne, sur l'importance de la photographie touristique, et la préservation des milieux naturels et de leur biodiversité", a souligné Mme Moumen.

Des randonnées pédestres sont également programmées dans le cadre de ces sessions de formation, qui seront clôturées par une visite guidée au village touristique Ighil Imoula, "une localité touristique en voie de restauration" sise dans la wilaya voisine de Tizi-Ouzou, a t-elle fait savoir.

Célébration de la Journée mondiale du tourisme: activités variées à l’Ouest du pays

Diverses activités ont été organisées dans les wilayas de Mascara, El-Bayadh et Tissemsilt, à l’occasion de la journée mondiale du Tourisme coïncidant avec le 27 septembre, célébrée cette année sous le slogan "Le tourisme et la paix".

Dans la wilaya de Mascara, les cérémonies marquant la célébration de cette journée, supervisées par le wali, Mohammedi Farid, ont été marquées par la tenue d’expositions mettant en relief, à travers des affiches, des dépliants et des photos, les atouts et le potentiel touristique que recèle la wilaya, à l’instar, notamment, de monuments et de sites historiques et naturels, des stations thermales et de nombreux établissements hôteliers.

Les cérémonies, organisées dans la ville thermale de Bouhanifia, ont donné lieu également à une exposition mettant en exergue les produits de l’artisanat local, outre une autre exposition réservée aux partenaires du secteur (agences de voyages, hôtels).

La directrice du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Mascara, Bendahmane Zoulikha a indiqué, en marge de ces activités, que la wilaya s’apprête à réceptionner, au plus tard avant la fin de cette année, trois nouveaux établissements hôteliers, relevant que ces établissements réalisés par des opérateurs privés, implantés dans les communes de Sig, Masacara-ville et Bouhanifia, offriront au total 176 lits, avec en perspective la création de plus de 80 postes d’emploi permanents.

La même responsable a, d’autre part, souligné que ces nouveaux hôtels sont actuellement en phase d’équipement, indiquant que leur entrée en exploitation est prévue au plus tard avant la fin de cette année.

Par ailleurs, la première responsable du secteur du tourisme dans cette collectivité locale de l’Ouest a déclaré que la wilaya prévoit, dans les deux prochaines années, un accroissement de la capacité d’accueil à 1800 lits, à la faveur de la réception de 16 projets d’hôtels dans diverses communes de la région.

Dans la wilaya d’El-Bayadh, plusieurs expositions ont été mises sur pied au niveau de la maison de la culture "Mohamed Belkheir" à l’occasion de cette journée, dont les festivités ont été supervisées par les autorités locales.

Initiées par la direction du secteur, ces festivités ont vu la participation de plusieurs partenaires et acteurs du tourisme, à l’instar de la chambre de l’artisanat et des métiers, des offices locaux du tourisme, ainsi que des associations dont les activités sont dédiées à la promotion de ce créneau, des établissements hôteliers ,ainsi que du Centre universitaire "Nour El Bachir", signale-t-on.

Les expositions ont permis au public de prendre connaissance des nombreux sites et monuments archéologiques et touristiques que recèle cette région des Hauts-plateaux de l’Ouest, à l’instar des gravures rupestres, des sites naturels et des oasis, comme ceux de la région d’El-Gor, de Brizina et de Boussemghoune.

Une conférence ayant pour thème les atouts et "les opportunités touristiques de la wilaya: le tourisme spirituel comme modèle" a été animée à l’initiative du Centre universitaire de la wilaya, note-t-on.

La wilaya de Tissemsilt a également mis sur pied une série d’activités, à l’initiative de la direction du tourisme et de l’artisanat en coordination avec les partenaires du secteur, à l’instar de la chambre de l’artisanat et des métiers, des opérateurs du tourisme, ainsi que des associations ayant un lien avec le secteur.

Par la même occasion, un restaurant 4 étoiles a été inauguré et un chantier de projet de réalisation d’un hôtel 3 étoiles d’une capacité d’accueil de 180 lits, lancé à l’initiative d’un opérateur privé dans la région Ain Lora, a été visité.

Par ailleurs, une exposition mettant en exergue les produits locaux a été organisée au niveau de la chambre de l’artisanat et des métiers et sanctionnée par des prix distinguant les trois meilleurs produits ont été décernés aux lauréats.

Ainsi, le coup d’envoi d’une manifestation sportive destinée à la promotion du tourisme de montagne, à laquelle ont pris part des voitures anciennes, des voitures tout-terrain et des motos, a été donné à cette occasion.

La manifestation qui a pris le départ au niveau du centre-ville de Tissemsilt jusqu’au parc national de Theniet El Had a été organisée à l’initiative conjointe des associations.

"Le tourisme au service de la Mémoire" thème d'une rencontre à Médéa

Le coordinateur algérien de la commission mixte algéro-française "Histoire et Mémoire", Mohamed Lahcen Zeghidi, a appelé, jeudi à Médéa, à promouvoir le tourisme historique pour "raviver la mémoire du peuple, consolider les liens entre les générations et renforcer la cohésion sociale".

Intervenant lors d’une rencontre sur "Le tourisme au service de la Mémoire", organisée à la bibliothèque principale de lecture publique, M. Zeghidi a recommandé de "promouvoir le fort potentiel patrimonial historique de toutes les régions auprès des générations actuelles pour leur faire découvrir les aspects méconnus de notre Histoire".

Abordant le volet de la question de la Mémoire, le coordinateur algérien de la commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire a fait part de la restitution par la France de plus de deux millions de documents historiques, récupérés par l’Algérie dans le cadre du travail de cette commission.

Il a indiqué, à ce propos, que "l'intérêt porté par l’Algérie à la question de la Mémoire s’est concrétisé au cours des dernières années par la récupération de plus de deux millions deux cent cinquante mille documents d’archives algériennes de l’ère coloniale".

La récupération de ces archives, d'une valeur historique "inestimable" pour l'Algérie, est le fruit du travail de la commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire, mise sur pied dans le cadre des principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration d'Alger signée le 27 août 2022 entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue français, Emmanuel Macron, a-t-il expliqué.

M. Zeghidi a tenu à rappeler, au cours de cette rencontre, l’importance qu’accorde le président de la République à la question de la Mémoire et qui a abouti à la restitution, en juillet 2020, de 24 crânes de résistants algériens à la colonisation française, qui étaient conservés dans un musée français.

Co-organisée par les directions du tourisme et de l’artisanat et des moudjahidines et ayants droit, avec le concours de l’association "Mechaâl Echahid", à l'occasion de la journée mondiale du tourisme (27 septembre), la rencontre vise à "promouvoir les différents aspects liés à l’Histoire de l’Algérie, en particulier ceux relatifs à la période de la résistance populaire et à la guerre de libération nationale", a précisé le directeur local du tourisme, Djilali Chemani.