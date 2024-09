Des aides humanitaires fournies par le Croissant rouge algérien (CRA), ont été acheminées, mercredi depuis la base aérienne de Boufarik de la première Région militaire, au profit des frères sahraouis dans les camps des réfugiés à Tindouf à la suite des récentes inondations, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre du renforcement des liens humanitaires et fraternels entre les peuples algérien et de la République arabe sahraouie démocratique, pays frère, 70 tonnes d'aides humanitaires composées de literies et de diverses denrées alimentaires, ont été acheminées, mercredi 25 septembre 2024, depuis la base aérienne de Boufarik de la première Région militaire", précise la même source.

Ces aides humanitaires, fournies par le CRA, ont été transportées "à bord de deux (2) aéronefs militaires relevant des forces aériennes algériennes vers l'aéroport de Tindouf, afin de les distribuer à nos frères sahraouis dans les camps de réfugiés dans la wilaya de Tindouf à la suite des récentes inondations", conclut la même source.