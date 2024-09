Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a indiqué que l'Algérie avait placé parmi ses priorités de développement l'édification d'une industrie touristique de premier plan à même de contribuer à l'essor du pays.

Dans un message adressé à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme (27 septembre), placée cette année sous le thème "Le tourisme et la paix", M. Didouche a indiqué que "l'Algérie, grâce à ses atouts touristiques, a placé parmi ses priorités de développement, l'édification d'une industrie touristique de premier plan à même de contribuer à l'essor du pays et au bien-être social des citoyens".

Pour le ministre, cette démarche "passe par la promotion des destinations locales dans le cadre de la destination touristique Algérie, au titre du développement durable global".

A cette occasion, M. Didouche a rappelé que "l'Algérie a connu, ces dernières années, une affluence touristique accrue, à la faveur du climat de paix et de sécurité dont elle jouit et grâce au soutien et à l'encouragement apportés par les hautes autorités du pays au secteur du tourisme", assurant que son département s'employait à renforcer cette tendance.

Le ministre a, par ailleurs, souligné qu'après la saison estivale, marquée par un pic de l'activité touristique dans les wilayas côtières, la saison du tourisme saharien qui approche permettra aux touristes de découvrir les innombrables atouts naturels, culturels, sociaux et historiques du sud algérien.