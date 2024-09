La salle de spectacles "El Mouggar", gérée par l'Office national de la culture et de l'information (Onci), qui fait actuellement l'objet de travaux d'aménagement interne et externe, "reprendra ses activités artistiques et culturelles dés la fin des travaux", a indiqué jeudi l'Office dans un communiqué.

L'Onci a assuré que cette salle, située à la rue Asselah- Hocine (Alger), accueillera de nouveau diverses manifestations artistiques et culturelles, dès la fin des travaux d'aménagement qui toucheront la façade et le hall d'entrée".

L'Office, a-t-on précisé, "suit de près les travaux d'aménagement de façon à garantir le respect de tous les aspects techniques et logistiques nécessaires à l'organisation réussie et de qualité" de cette structure.

Le directeur général de l'Onci, Abdellah Bouguendoura, a effectué jeudi une visite d'inspection pour constater l'état d'avancement des travaux de la salle, selon le communiqué.

D'une capacité totale de 600 places, la salle El Mouggar accueille des spectacles de cinéma, de musique et de théâtre.