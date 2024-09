Les services de police d'Oran ont réussi à mettre fin à l'activité d'un réseau criminel international composé de trois individus, spécialisé dans le vol de véhicules et la falsification de leurs dossiers de base, avec la récupération de 15 véhicules, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction de la Sûreté de wilaya.

Cette opération intervient après que le service régional de lutte contre le crime Organisé ait ouvert une enquête sur des informations concernant l'activité d'un réseau criminel spécialisé dans le vol, le trafic de voitures et la falsification de leurs dossiers de base.

Les investigations ont abouti à l'identification des auteurs, à leur arrestation et à la découverte de la méthode criminelle utilisée, à savoir la falsification des données de base des dossiers administratifs liés aux véhicules volés, dans le but d'effacer leurs spécifications technologiques, avec la complicité d'employés de services administratifs, a souligné la cellule de communication et des relations Publiques.

Au cours de cette opération, 28 dossiers de base falsifiés ont été saisis et 15 véhicules de différents types ont été récupérés, dont certains volés dans différentes wilayas du pays et d'autres faisant l'objet de trafic international, a-t-on indiqué.

Les suspects ont été déférés devant le parquet territorialement compétent pour constitution de bande criminelle organisée, trafic international de véhicules, vol d'ordonnance, faux et usage de faux dans les dossiers de base des véhicules, abus de fonction et complicité, selon la même source.