Le tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024), compétition réservée aux joueurs locaux, aura lieu le 9 octobre prochain, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF).

Cette étape marquera le début du parcours des sélections nationales africaines en lice pour une qualification à la phase finale de la compétition qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Les éliminatoires se dérouleront en deux tours : Premier tour : du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024.

Deuxième tour : du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024.

La CAF a par ailleurs rappelé aux équipes qui ne se sont pas encore inscrites qu'elles ont jusqu'au 29 septembre 2024 pour finaliser leur inscription via le système de gestion des compétitions. Ce délai est essentiel pour garantir leur participation aux qualifications.

Pour rappel, le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, réuni samedi dernier à Alger, avait pris la décision "de ne pas participer à cette compétition et de réorienter les efforts et moyens en direction des jeunes catégories, masculines et féminines" selon un communiqué de l'instance fédérale publié sur son site officiel.

La dernière édition du CHAN, disputée en Algérie en 2023, avait été remportée par la Sénégal devant l'Algérie (0-0, 5-4 aux t.a.b) en finale disputée le 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).