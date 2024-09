La Fédération algérienne de football (FAF) a tenu une réunion avec les représentants des clubs féminins, mercredi au siège de l'instance fédérale à Dely Brahim (Alger), "dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison 2024-2025 de la Ligue nationale de football féminin", a indiqué la FAF dans un communiqué.

" Douze (12) clubs féminins ont pris part à cette réunion, présidée par Mme Rafika Guellati, qui était accompagnée du directeur technique national (DTN) Ameur Mansoul et de Djamal Kashi, président de la Ligue féminine de football", précise la même source.

Le CF Akbou a dominé outrageusement l'exercice 2023-2024 en s'adjugeant un triplé historique : Championnat-Coupe d'Algérie-Coupe de la Ligue.

" Les discussions ont permis aux représentants des clubs présents d'exprimer leurs préoccupations concernant le football féminin en Algérie. Parmi les points abordés figuraient les défis logistiques et financiers auxquels les clubs sont confrontés, ainsi que des propositions pour améliorer la gestion et le développement du championnat", ajoute le communiqué. "Les responsables de la FAF ont exprimé leur volonté d’apporter des solutions concrètes afin d'aider les clubs et assurer le développement du football féminin en Algérie.", souligne la même source.

La FAF a assuré que "cette réunion s'inscrit dans une démarche de collaboration entre la fédération et les clubs pour élever le niveau du football féminin en Algérie et garantir le bon déroulement de la saison à venir."