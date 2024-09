La 3e édition du Salon du E-commerce et des services en ligne (ECSEL EXPO), prévue du 2 au 5 octobre prochain au Palais des expositions Pins maritimes (Alger), verra la participation de 130 exposants, a indiqué mardi, l'organisateur de cet évènement.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la promotion de ce Salon, le représentant du commissariat du Salon "ECSEL", Redouane Hammou a fait savoir que cette manifestation à laquelle est consacrée une superficie de 6500m2 au niveau du pavillon "Union", verra la participation de 130 exposants, dont 30 startups et deux (2) société étrangères, activant dans des domaines aussi variés que les services logistiques et technologiques, les finances, et les assurances ainsi que d'autres entreprises spécialisées dans le commerce et les services électroniques.

Organisée par "Global Exhibition Company" et "Algeria Exhibition (filiale de la SAFEX)", dans le cadre de la collaboration entre les secteurs public-privé, cette manifestation permettra de "développer le E-commerce en Algérie afin d'atteindre le plus grand nombre d'intéressés dans ce domaine, et de mettre en place une plateforme au profit des visiteurs dédiée à l'échange des connaissances, l'innovation, l'apprentissage et la découverte", selon M. Hammou.

Le Salon prévoit un programme riche en activités, dont l'organisation de près de 12 ateliers avec la participation de 37 experts, pour aborder des thèmes sur l'économie numérique et le développement du E-commerce et des services en ligne en Algérie, en sus de l'organisation de masterclass sur l'aspect technique du E-commerce. L'édition de cette année, sera également ponctuée par la participation des plus grands experts du E-commerce, qui partageront leurs expériences aux niveaux national et international avec les opérateurs algériens. Aussi, un Hackathon visant a encourager les étudiants et les clubs estudiantins sera organisé en collaboration avec la Compagnie algérienne des assurance (CAAT), au cours duquel 500 étudiants proposeront des solution techniques innovantes aux problématiques auxquelles les sociétés peuvent être confrontées, a fait savoir la responsable de la communication auprès de la CAAT, Yasmine Kaouah.

Selon les organisateurs, cette édition qui a consacré un stand gratuit à douze (12) startups, verra également la conclusion de partenariats entre plusieurs organismes publics et privés dans le domaine du E-commerce et des services en ligne.