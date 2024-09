Dans le cadre de son programme d'activités pendant la rentrée scolaire 2024/2025, la Fondation Salima Souakri pour l'action caritative et humanitaire a mis en place un programme diversifié.

Forte de sa mission de promouvoir le bien-être social et d'apporter un changement positif, elle s'est engagée à travers une série d'initiatives concrètes qui avait pour objectif de «soutenir les familles démunies et les orphelins». en colaboration LG Electronics Algérie renouvelle son soutien à l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025 en faveur des enfants orphelins et défavorisés. En collaboration avec La Fondation Salima Souakri pour l’action caritative et humanitaire, l’entreprise a offert

250 cartables avec des fournitures scolaires.

Ce geste vise à garantir à ces jeunes les conditions nécessaires pour entamer leur nouvelle année scolaire dans les meilleures dispositions. Dans le même état d’esprit, la Fondation a collaboré avec des associations spécialisées pour les fournitures scolaires à plus de 250 pour des enfants démunis.

Elle s'est engagée aux côtés de LG electronics à la distribution des affaires scolaires, la fondation Salima Souakri et LG ont organisé, mardi dernier au siège LG situé à Cheraga Alger, une cérémonie

pour la distribution de 250 cartables avec les affaires scolaires pour les enfants issus de familles nécessiteuses dans la wilaya de Medéa . À l’occasion de cet événement, l’ex judokate Salima Souakri a exprimé son émotion et sa gratitude envers LG Electronics Algérie pour son soutien constant aux initiatives solidaires : « C’est une grande satisfaction pour nous de voir cette collaboration avec LG se concrétiser. Chaque action comme celle-ci apporte de l’espoir et un sourire à ces enfants qui font face à des défis importants. J’espère que ce partenariat continuera à grandir et à permettre d’autres actions dans l’avenir. » Par ailleurs Mr Kamel Mustapha Nabi, Directeur marketing de LG Electronics Algérie, a souligné l’importance de la continuité dans les actions caritatives de l’entreprise : « Nous avons toujours considéré l’éducation comme une priorité. En tant qu’entreprise citoyenne, il est de notre devoir de soutenir les enfants dans leur parcours scolaire, particulièrement ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité. Avec ces dons, nous espérons contribuer à leur offrir des opportunités et un avenir meilleur

Un engagement durable pour l’avenir

Cette initiative s’ajoute à une série d’actions menées par LG Electronics Algérie en faveur des collectivités locales.

Ces derniers mois, l’entreprise a intensifié ses efforts humanitaires en équipant une Maison de Retraite à Blida avec tout le matériel nécessaire pour le bien-être de ses résidents. LG a également fait don de 12 machines à laver au Village SOS de Draria pour les orphelins, ainsi que de 15 climatiseurs pour la région de Touggourt dans le sud, afin d’aider les familles à faire face à la chaleur estivale et au froid hivernal. En outre, LG a organisé une campagne de don du sang, renforçant ainsi son engagement envers la santé publique. L’entreprise a également multiplié ses initiatives environnementales, consolidant sa position comme l’une des entreprises les plus engagées dans ce domaine. À travers ces actions, LG continue de jouer un rôle clé dans le soutien aux plus démunis et dans le développement durable, affirmant son leadership dans l’engagement social et environnemental en Algérie.