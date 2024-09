Un lot d’aides alimentaires et logistiques a été remis aux réfugiés sahraouis suite aux inondations ayant touché les camps de réfugiés près de Tindouf, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu à cette occasion, le wali de Tindouf, Mustapha Dahou, a indiqué que "cette action de solidarité intervient en application des instructions des hautes autorités du pays visant à assurer une intervention d’urgence en vue de prendre en charge les sinistrés des récentes intempéries parmi les réfugies sahraouis signalant que des caravanes similaires arriveront incessamment dans la région".

Et d’ajouter que cet élan de solidarité avec les frères sahraouis intervient après les intempéries enregistrées dernièrement dans la région, et surtout le camp de réfugiés sahraouis de Dakhla.

Ciblant environ 200 familles sahraouies touchées par les intempéries, cette caravane comprenant notamment 200 tentes et 300 couvertures, en plus de diverses denrées alimentaires, don de la wilaya de Tindouf et des organismes humanitaires, a-t-on ajouté de même source.