Plus de 3.000 tablettes électroniques ont été distribuées, ces trois dernières années, aux établissements scolaires du cycle primaire dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris mercredi du directeur local de l'Education, Abdelkader Oubelaïd.

Ces outils didactiques modernes, qui ont été répartis entre 38 écoles primaires totalisant 130 classes, sont destinés aux élèves de troisième, quatrième et cinquième années de ce palier d'enseignement, a indiqué, à l'APS, M. Oubelaïd.

L'opération, qui s'inscrit dans le cadre du programme de l'école numérique, vise à alléger le poids du cartable, l'utilisation du manuel numérique et la généralisation de cette technologie, en vue d'améliorer les performances pédagogiques et scolaires des enseignants et de leurs élèves, a-t-on expliqué.

Les tablettes comportent une série d'applications adaptées aux programmes scolaires destinés aux élèves concernés par cette opération pilote, a ajouté le directeur local de l'Education, qui a fait part d'une "forte adhésion des élèves pour l'utilisation de cet outil didactique moderne".

L'opération est supervisée par des ingénieurs en informatique de la direction de l'Education pour accompagner les établissements scolaires et la maintenance de ces équipements, a poursuivi la même source. Le secteur de l'Education de la wilaya d'Oran compte 616 écoles primaires, 201 CEM et 93 lycées.