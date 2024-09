Le rideau s'est levé mardi soir à la Cinémathèque sur la 19e édition des Rencontres cinématographiques de Bejaia, qui a été ouverte avec le film du réalisateur et scénariste, Karim Bensalah, sorti dans les salles en juin 2024, intitulé "Six pieds sur terre".

Le film, un long métrage de 96 minutes, raconte une histoire réelle d'un jeune étudiant, Sofiane, établi à Lyon (France), qui se trouve dans l'obligation de trouver un travail, pour éviter l'expulsion vers son pays.

Il finit par trouver un travail dans les pompes-funèbres, s'occupant de préparation à l'enterrement des morts selon les rites de l'Islam.

La chronique explore une foule de sujets inhérents à l'immigration que l'auteur présente sous forme d'un éclatement de séquences et d'images qui traduisent à la fois les angoisses, les aspirations, et les paradoxes de la communauté nationale établie en France, ballotée entre ses efforts d'intégration et son rêve secret de retour au pays ou tout au moins, à sauvegarder ce qui reste de ses traditions et de son patrimoine immatériel.

Près de 40 films algériens et étrangers, dont 7 longs métrages, 13 courts métrages et 5 documentaires, seront projetés aux 19e Rencontres cinématographiques de Béjaia qui se tiennent du 24 au 29 septembre.

L'édition 2024 de cet évènement cinématographique qu'abrite la Cinémathèque de Béjaia, verra la projection de productions, entre fictions et documentaires, réalisées en 2024, portant à l'écran les crimes de l'occupant sioniste contre les Palestiniens comme "Palestine Island" de Nour Ben Salem et "And Still, it remains" de Arwah Aburawa et Turab Shah.

Parallèlement aux projections, des ateliers de formation sur les techniques d'écriture de dialogues dans le cinéma et l'adaptation de romans au cinéma, des tables rondes sont programmés.

Organisées depuis 2003 par l'association "Project heurts", avec le soutien des collectivités locales et des opérateurs économiques locaux, les rencontres cinématographiques de Bejaia sont un rendez-vous qui se veut un espace d'échange entre producteurs, amateurs et professionnels du 7e Art.