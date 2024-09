La Grèce et la Turquie vont étudier la possibilité d'entamer des négociations visant à délimiter leurs zones maritimes, a déclaré mercredi le ministère grec des Affaires étrangères.

La Grèce et la Turquie, deux pays voisins sont en désaccord depuis des décennies sur toute une série de questions notamment autour de la délimitation des zones maritimes.

Les tensions se sont apaisées ces dernières années et les deux pays ont convenu l’année dernière de relancer leurs relations, s’engageant à maintenir ouverts les canaux de communication.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président turc Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés mardi en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York et ont discuté des relations bilatérales, selon des communiqués de la présidence turque et du ministère grec des Affaires étrangères.

"Les deux dirigeants ont chargé les ministres des Affaires étrangères d'examiner si les conditions sont favorables pour entamer des discussions sur la démarcation du plateau continental et de la zone économique exclusive", a déclaré le ministre grec des Affaires étrangères, George Gerapetritis.

"Les ministres des Affaires étrangères des deux pays vont entamer les préparatifs d'une réunion de haut niveau qui aura lieu à Ankara en janvier", a indiqué le bureau du Premier ministre grec.