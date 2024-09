Le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad, a annoncé dans un nouveau bilan que 51 personnes sont tombées en martyres et plus de 220 ont été blessées dans des frappes sionistes intensives sur le Liban mercredi.

"Depuis ce matin, 51 personnes sont tombées en martyres et 223 blessées dans les différentes frappes" sur le Liban, a déclaré le ministre durant une conférence de presse.

Un précédent bilan de son ministère faisait état de 23 martyrs.

Depuis une semaine, les agressions sionistes contre le Liban ont fait plus de 558 martyrs, dont plus de 50 enfants et 95 femmes, et 1.835 blessés, selon le bilan officiel annoncé par le ministère libanais de la Santé.

Ces frappes sont menées parallèlement avec les agressions génocidaires sionistes contre la bande de Ghaza, en cours depuis bientôt une année, faisant 41.467 martyrs et 95.921 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus, au milieu d'une destruction massive d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Agressions sionistes sur le Liban : 90.000 nouveaux déplacés depuis lundi (ONU)

Plus de 90.000 personnes ont été déplacées au Liban, cible de frappes intensives de l'armée sioniste depuis lundi, a indiqué mercredi l'ONU.

"Depuis lundi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré 90.530 nouveaux déplacés", a-t-elle précisé dans un communiqué.

Parmi eux figurent "beaucoup des plus de 111.000 personnes déplacées depuis octobre, qui ont probablement dû fuir une seconde fois", a indiqué, de son côté, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).

Lundi, des frappes aériennes de l'armée sioniste sur le Liban ont fait 558 martyrs. Ces agressions se sont poursuivies mardi et mercredi.

Le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib avait déclaré mardi que le nombre de déplacés au Liban "approchait probablement le demi-million".

Liban: au moins 23 martyrs dans de nouvelles frappes des forces sionistes

Le ministère de la Santé libanais a annoncé que 23 personnes sont tombées en martyres mercredi dans de nouveaux raids des forces d'occupation sioniste sur plusieurs localités, dont certaines dans des zones montagneuses.

Les frappes aériennes se poursuivent sur le Liban pour le troisième jour consécutif.

Un précédent bilan faisait état de 15 martyrs.

Une frappe sur Maaysara, un village de montagne à une trentaine de kilomètres au nord de Beyrouth, a fait trois martyrs, selon le ministère de la Santé.

Des médias sur place ont rapporté qu'une maison a été presque entièrement détruite, les secouristes cherchant des survivants sous les décombres.

Les victimes "étaient des civils qui ont évacué leurs maisons du sud du Liban et sont venus ici (...) Ce sont des familles pauvres, qui n'avaient nulle part où aller", dit Fatima, une habitante du village qui a demandé à être identifiée par son seul prénom.

Dans la montagne du Chouf, au sud de Beyrouth, une frappe des forces sionistes a fait "quatre martyrs", a par ailleurs indiqué le ministère de la Santé.

Des raids sur trois localités du sud du Liban ont encore fait neuf martyrs.

Un hôpital public de la ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban, a été endommagé par un raid de l'armée sioniste, a rapporté la gouverneure de la région éponyme.

Il s'agit "du seul hôpital public de la région, il a subi des dommages importants à la suite d'une frappe à proximité", a affirmé Howaida Turk.

Dans l'est, une frappe sur Baalbeck-Hermel a fait sept martyrs, selon le ministère.

Depuis une semaine, les frappes aériennes sionistes contre le Liban ont fait plus de 558 martyrs, dont plus de 50 enfants et 95 femmes, et 1.835 blessés, selon le bilan officiel annoncé par le ministère libanais de la Santé.

Ces frappes sont parallèlement menées avec les agressions génocidaires sionistes contre la Bande de Ghaza, en cours depuis bientôt une année, faisant plus de 41.467 martyrs et 95.921 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus, au milieu d'une destruction massive d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Liban: cinq travailleurs de la Santé tombent en martyrs et 21 autres blessés en une semaine (OMS)

Au moins cinq travailleurs de la Santé sont tombés en martyrs et 21 autres blessés au Liban à la suite d’attaques contre des établissements de santé au cours des sept derniers jours, a indiqué mercredi la représentation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Liban.

"Depuis le 8 octobre 2023, 24 attaques contre le système de santé ont été enregistrées, faisant 25 martyrs et 55 blessés. Ces chiffres incluent cinq martyrs et 21 blessés parmi les travailleurs médicaux au cours des sept derniers jours", a fait savoir l’organisation dans un communiqué.

"L’OMS insiste sur le fait que le système de santé n’est pas une cible lors des conflits et ne devrait pas l’être", précise ce dernier.