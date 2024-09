L'Institut national de Santé publique (INSP) a organisé, mercredi à Alger, une journée d'information sur la rage, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie, célébrée le 28 septembre de chaque année.

Dans son intervention, le directeur général de l'INSP, Pr. Abderrezak Bouamra, a indiqué que cette journée d'information et de formation, placée sous le thème "Lever les obstacles à l'élimination de la rage" et destinée aux professionnels de la santé, notamment dans le domaine de la prévention, a pour objectif d'"informer ces derniers sur l'état de la rage en Algérie et de les former aux moyens et méthodes de lutte contre cette maladie, ainsi que l'élaboration d'une stratégie de communication efficace pour sensibiliser les citoyens aux dangers qu'elle représente".

Il a fait savoir qu'en 2023, plus de 180.000 cas de morsures ont été enregistrés en Algérie, dont 40 % concernaient des enfants de moins de 15 ans.

Pour sa part, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, Dr. Nouhou Hamadou, a souligné les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre la rage, assurant que l'OMS continuera à travailler avec l'Algérie pour atteindre 0 cas d'ici 2030.

L'importance de la sensibilisation sur les risques de cette maladie infectieuse, notamment pour les enfants et les propriétaires de chiens et d'autres animaux de compagnie, a également été évoquée, lors de cette rencontre.