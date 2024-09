Le secteur de la santé a été renforcé, dans la wilaya de Batna par 260 nouveaux paramédicaux sortis mardi après-midi de l'Institut national de formation supérieure paramédicale (INFSP).

Les nouveaux diplômés ont été répartis à travers les différents établissements de santé et les salles de soins situés, notamment dans les régions enclavées et les communes montagneuses en vue de rapprocher les services sanitaires du citoyen, a déclaré le wali, Mohamed Benmalek à la cérémonie organisée à cette occasion au siège de l'INFSP.

Cette promotion comprend des sages-femmes, infirmiers de santé publique, manipulateurs d'imagerie médicale, laborantins et spécialistes dans la préservation de la santé, entre autres.

Les quotas de diplômés de l'Institut réservés à Batna durant les trois dernières années (plus de 1.000 diplômés dont des sages-femmes et paramédicaux dans diverses spécialités) ont permis de surmonter le déficit enregistré en matière d'encadrement paramédical à travers plusieurs établissements de santé et a contribué également à la réussite des efforts d'ouverture de nouveaux services médicaux, notamment aux hôpitaux de T'kout et Theniet El Abed et la réouverture des salles de soins qui étaient fermées depuis les années 1990.

De sa part, le directeur local de la santé et de la population, Hamdi Cheguouri a indiqué que les nouveaux diplômés qui ont été recrutés directement dans des établissements de santé publique ont reçu une formation d'une durée entre 3 et 5 ans à l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna.