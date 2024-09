L'ouragan John a inondé mardi soir le sud-ouest du Mexique, alors même qu'il s'affaiblissait au cours de sa progression vers l'intérieur des terres, après avoir fait trois morts, rapportent des médias citant des sources.

Dans plusieurs Etats mexicains, les autorités ont dû faire face à des glissements de terrain, des arbres et des poteaux électriques déracinés et des toits arrachés laissés par la tempête sur sa trajectoire après avoir touché terre lundi soir, selon des médias.

La compagnie d'électricité publique CFE a indiqué "avoir rétabli le courant dans sept municipalités touchées mardi après-midi, après que John ait initialement laissé près de 99 000 utilisateurs sans électricité".

Les zones touchées "montraient mardi après-midi des progrès positifs et récupéraient les services de base, les communications et l'électricité", a déclaré la gouverneure de Guerrero, Evelyn Salgado, sur les réseaux sociaux.

Des coulées de boue ont coûté la vie à trois personnes à Guerrero, ont rapporté les autorités : deux victimes dans la petite ville de Tlacoachistlahuaca et une troisième dans la municipalité montagneuse de Malinaltepec.

Plus tôt mardi, la commission nationale de l'eau Conagua a averti que John avait déversé des pluies "extraordinaires" de plus de 25 cm à Oaxaca et Guerrero.

John a été rétrogradé de la catégorie des ouragans et des tempêtes tropicales au cours de la journée de mardi, alors que ses restes continuaient de s'enfoncer plus à l'intérieur des terres et que ses vents maximums soutenus faiblissaient considérablement à 35 miles par heure (56 km/h), selon le dernier avis du Centre national des ouragans des Etats-Unis.

Le centre a néanmoins signalé la possibilité d’inondations soudaines dans certaines régions du sud-ouest du Mexique au cours des prochains jours.