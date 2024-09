De nouvelles structures pédagogiques ont été inaugurées, mardi, à l'Université Ali Lounici d'El Affroun (Blida), à l’occasion de la nouvelle année universitaire 2024-2025.

Il s'agit de l’inauguration par les autorités locales de 500 places pédagogiques à la faculté de littérature et des langues et d'une bibliothèque centrale, à la faveur du coup d’envoi de la nouvelle année universitaire.

La première structure comporte, selon les explications données sur place, 25 salles de cours et une trentaine de bureaux administratifs et pour les enseignants, réalisés sur une assiette globale de 2.900 m2 de la faculté de littérature et des langues, accueillant, cette année 2.467 nouveaux bacheliers répartis sur les départements de langue arabe, anglais, français et italien, selon les explications fournies sur place.

Equipée avec les dernières technologies et fournitures de bureau, la nouvelle bibliothèque centrale dispose de près de 500.000 ouvrages et peut accueillir 1.600 étudiants.

Selon le recteur, Adel Mezough, la structure s’étend sur une superficie de 6.814 m2. Elle compte 15 bureaux administratifs, deux (2) salles de lecture, une salle d’informatique et une autre pour les enseignants.

Quelque 8.010 nouveaux bacheliers ont rejoint, mardi, les bancs de l'Université Ali Lounici, portant ainsi son effectif estudiantin à près de 32.000, répartis sur quatre (4) facultés, les sciences économiques, le Droit et les sciences politiques, les sciences sociales et humaines, et la littérature et les langues.