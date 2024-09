Le développement des cultures oléagineuses et du maïs-grains est le thème d'une journée de sensibilisation organisée mercredi à Timimoun en direction des agriculteurs et opérateurs agricoles de la région, à l'initiative du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, la directrice de la valorisation et de la promotion des produits agricoles au ministère, Hanane Labiad a affirmé que cette activité entre dans le

cadre d'une série de rencontres de sensibilisation et de vulgarisation menée par le ministère dans le cadre de la mise en œuvre du plan agricole 2025-2029 portant encouragement des opérateurs agricoles à investir dans les cultures oléagineuses et le maïs-grains pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et réduire la facture d'importation.

Les grandes potentialités naturelles hydro-édaphiques que renferme l'Algérie lui permettent d'atteindre cet objectif, a souligné Mme Labiad avant d'appeler les opérateurs agricoles, agriculteurs et entreprises nationales intéressées par ce créneau dont Cosider, Agrodiv et les partenaires étrangers, à adhérer à ce programme.

La même responsable a fait état, à ce titre, d'une superficie de 400.000 ha mise à la disposition des investisseurs, via la plateforme numérique de l'Office national de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS) et de l'Office national des terres agricoles (ONTA), en plus de la récupération du foncier agricole non-exploité.

Pour sa part, le secrétaire de la Chambre de l'agriculture de Timimoun, Yacine Karimi, a indiqué que l'expérience de développement des cultures oléagineuses au niveau du périmètre agricole Amguiden (wilaya de Timimoun) a donné lieu, la saison dernière, à des résultats "probants" sur une superficie emblavée de 700 ha extensible cette saison.

Cette rencontre s'est déroulée en présence d'opérateurs agricoles, d'agriculteurs, de cadres du secteur et de représentants des différents partenaires du secteur de l'agriculture dans la wilaya de Timimoun.