La deuxième journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, prévue vendredi et samedi prochains, offre dans les deux groupes, Centre-Ouest et Centre-Est, de belles empoignades entre des équipes qui viseront un deuxième succès de rang et d'autres qui voudront rectifier le tir.

Dans le groupe Centre-Ouest, dont les rencontres sont programmées vendredi (16h00), le MCB Oued Sly et l'ASM Oran, seules équipes victorieuses lors de la première journée, tenteront d'enchainer avec un nouveau succès lors de leurs déplacements respectifs chez le MC Mécheria et le SKAF Khemis Miliana, pour confirmer leur bonne entame .

En revanche, le GC Mascara et le RC Kouba, deux sérieux prétendants à l'accession, croiseront le fer dans une opposition qui s'annonce intéressante et indécises, puisque les deux formations sont à la recherche de leur premier succès de la saison après le nul concédé respectivement face à la JSM Tiaret (1-1) et le NA Hussein-Dey (0-0). Cette deuxième journée sera également marquée par une chaude empoignade entre les deux nouveaux promus, la JS El Biar et l'US Béchar Djedid, ou encore le derby entre le CR Témouchent et la JSM Tiaret, deux autres équipes en quête de leur premier succès de la saison.

Les autres duels, qui devraient valoir le détour au cours de cette deuxième journée, opposeront l'ESM Koléa au RC Arbaâ et le WA Mostaganem à l'ES Ben Aknoun.

La dernière rencontre du groupe Centre-Ouest, programmée samedi (16h00), opposera le NA Hussein-Dey au MC Saida, deux anciens pensionnaires de l'élite en quête d'un retour en Ligue 1.

Groupe Centre-Est : le choc USM El Harrach - MO Constantine à l'affiche

Dans le groupe Centre-Est, le choc de la deuxième journée prévue samedi (16h00), mettra aux prises l'USM El Harrach au MO Constantine, deux formations ayant entamé le championnat avec une courte victoire.

Vainqueurs en déplacement chez l'ancien pensionnaire de la Ligue 1, l'US Souf (1-0), les Jaune et Noir d'El Harrach abordent cette confrontation avec la ferme ambition d'enchainer avec une nouvelle victoire face à un autre prétendant à l'accession. Une confrontation qui devraient drainer un nombreux public au stade du 1er novembre. Large vainqueur devant l'IB Khemis El Khechna (3-0), le MB Rouissat sera mis à rude épreuve lors de son déplacement chez l'US Souf, qui aspire à décrocher son premier succès de la saison après sa défaite sur sa pelouse face à l'USMH, alors que l'autre promu, l'US Chaouia tentera d'obtenir une deuxième victoire en accueillant le NRB Teleghma. De son côté, l'USM Annaba qui partage la tête du classement avec le MBR, l'USC, l'USMH et le MOC, évoluera loin de ses bases chez le HB Chleghoum Laid, dans une rencontre qui se jouera à huis clos. Les autres matchs de ce groupe mettront aux prises l'AS Khroub à l'Olympique Magrane, l'IB Khemis El Khechna à la JSD Jijel, l'IRB Ouargla au CA Batna et le MSP Batna à la JS Bordj Menael, avec l'objectif de signer leur première victoire de la saison.