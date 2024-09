Le complexe sportif Hocine Ait Ahmed, abritera aujourd'hui à 17h45 la grande affiche de la deuxième journée de la L1 Mobilis, entre les deux portes- flambeaux du football de la Kabylie, le club de la Kabylie , la formation de Djurdjura et l'Olympique Akbou de la vallée de la Soummam, qui aura, à l'occasion, le double avantage du terrain et surtout celui du public avec une présence record attendue des Akboucien, et le club le plus titré d'Algérie, la JSK.

Un rendez-vous aussi important que le derby de la Kabylie, qui ont préparé des shows inédits à l'occasion de cette grande fête de la Kabylie entre deux clubs frères. Chacun des deux techniciens tentera de booster ses troupes sur le plan psychologique qui est un atout majeur dans ce genre de matchs. Et ce n'est pas tout, les joueurs ne pourront rester insensibles à tout ce qui se fait autour d'eux de la part de leurs supporters concernant ce grand rendez-vous.

L'on ne parle que de ce derby et l'hystérie s'est emparée d'ores et déjà des milliers de fans. Certains diront que ce n'est là qu'un match de football et l'on insiste même sur le fair-play, mais avouons que ce match vaut plus que les trois points vu l'impact qu'aura le résultat de ce match sur le parcours des deux équipes.

L'équipe victorieuse se libérera davantage et aura un soutien indéfectible de ses supporters pendant très longtemps et celle qui perdra aura à surmonter des séquelles parfois mêmes irréversibles. L'on comprend alors pourquoi ce derby ne peut être un match comme tous les autres car tout pourrait basculer à partir de cette confrontation et que le meilleur gagne entre frère.

F.Y



Ce derby qui polarise les deux galeries drainera certainement un record public cet après-midi à Tizi Ouzou

Ce derby kabyle constituera une superbe affiche footballistique et entamera certainement une belle page d'histoire du football en Kabylie. Ce sera bien la première fois dans les annales du football algérien que la JSK et l'OLYMPIQUE AKBOU, deux clubs kabyles qui ont toujours entretenu d'excellentes relations sportives, amicales et fraternelles vont se donner la réplique pour le compte d'une compétition officielle . Ce derby historique qui polarise les deux galeries drainera certainement un record public cet après-midi à Tizi Ouzou.

En outre, même si l'enjeu de la rencontre dans son volet relatif au résultat technique est de mise, les deux clubs kabyles qui partagent une grande partie de leur galerie veulent donner un cachet de fête à ce premier derby kabyle entre les Canaris du Djurdjura et les Akbouciens de la Soummam. Le hasard du calendrier a fait en sorte que ce premier derby historique se déroulera sur le terrain du grand frère, le club mythique de tous les Kabyles à une certaine période, en l'occurrence la JS Kabylie. Cependant, vu l'importance de cette rencontre, chaque équipe tentera de son côté de faire le maximum pour réussir un résultat positif.

Les deux staffs techniques semblent avoir déjà leur plan en tête pour contrer la formation adverse. Certes, la tâche ne sera pas facile, mais avec beaucoup de volonté et de détermination, nous serons en mesure de réussir d'autres résultats positifs. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend quant à ce derby kabyle entre deux clubs qui entretiennent de bonnes relations. J'espère que le match sera à la hauteur des attentes des deux galeries et que le meilleur gagne.» Idem pour le coach en chef de la JSK, Abdelhak Benchikha dans l'occurrence qui a laissé dire : « C'est un derby historique entre deux clubs frères. Ça va être la fête du football kabyle aujourd'hui au stade Hocine Ait Ahmed.haque équipe essayera de son côté de faire le maximum pour marquer cette première page d'histoire entre la JSK et l'Olympique Akbou. C'est une rencontre qui s'annonce palpitante et intéressante à suivre. Que le fair-play sera au rendez-vous et que le meilleur gagne.»

F.Y

Qui aura l’honneur de signer la première victoire du derby

L’importance de la joute d’aujourd’hui entre les deux représentants de la Kabylie réside dans le fait que les Akbouciens veulent marquer l’histoire des rencontres kabylo-kabyles face à la JSK, en signant la première victoire dans le naissant derby de la Kabylie, car les deux seules et uniques empoignades depuis leur histoire. Cela dit, on saura à la fin de la partie qui aura l’honneur de signer la première victoire du derby de la Kabylie entre la JSK et Olympique Akbou .

F. Y.

Benchikha : «Seuls les trois points comptent pour moi aujourd’hui»

Interrogé sur le match d’aujourd’hui contre Akbou, lequel revêt un cachet particulier pour son caractère derby de la Kabylie, l’entraîneur des Canaris n’en fait pas acte en insistant sur le seul et unique objectif qu’il s’est tracé pour la rencontre. «Pour moi, seuls les trois points de la rencontre comptent dans cette rencontre contre Akbou. C’est un match ordinaire qui a son importance pour les deux galeries, mais qui ne vaut pour moi que pour les trois points, un match de championnat à gagner à domicile, déclare Benchikha,.

F. Y.

Les onze guerriers de la JS Kabylie prêts pour le combat

Ballottage entre le duo Ben rabah –Haddid dans les bois

L’entraîneur Benchikhai, très embarrassé par le rendement en-deça des attentes de son gardien titulaire Gaya Merbah blesse gravement tibia perone, contre l’US Biskra, par contre les deux jeunes gardiens de but qui assumera la cage des Canaris probablement c’est le jeune Siefdine Benrabah qui a plus de chance detre titulare, aujourd’hui, contre olympique Akbou.

F. Y.

Hamidi-Mammeri, le duo latéral de référence pour Benchikha

Contrairement au poste de gardien de but, le coach n’a aucun souci à se faire pour le compartiment défensif, particulièrement sur les côtés. En effet, benchikha, satisfait du rendement de son latéral de référence, Hamidi, sur le flanc droit, et son complice, Mammeri, sur le couloir opposé, va les reconduire aujourd’hui face à la JSK.

F. Y.

Qui de Bot ou Mokadem jouera aux côtés de Madani

Pour la charnière centrale, ‘ international Kabyle, Madani, devra attendre la dernière minute pour connaître son complice aujourd’hui face à la JSK. En effet, le driver Bernchikha va surement composer la charniere central kabyle le duo Mokadem, Madani sauf surprise de la dernier minute.

F. Y.

Pas de changement au milieu du terrain

Après avoir trouvé la formule idoine au milieu du terrain avec le trio demi-récupérateur : Sarr le sénégali , comme demi-gauche, le senegalais comme demi-récupérateur axial, et Chekal sur le flanc droit, Benchikha ne compte opérer aucun changement en reconduisant le trio d’expérience pour former le second rideau défensif.

F. Y.

Berkane à la place de Bwalya en attaque

Avec la reconduction prévisible de l’attaquant Rdouane Berkane , et le percutant Kociala Boualia , régulier depuis l’entame de la saison, benchikha va opérer un seul changement forcé dans le onze entrant aujourd’hui dans le derby de la Kabylie, avec l’arrivé de Boudebouz.

F. Y.