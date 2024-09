La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le calendrier complet des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations 2024, compétition réservée aux joueurs locaux.

Dans une note adressée aux différentes fédérations nationales, le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a confirmé conformément à la décision du Comité Exécutif que le CHAN 2024 sera conjointement organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. La compétition se déroulera du 1er au 28 février 2025.

La phase finale du CHAN 2024 se tiendra du 1er au 28 février 2025 dans ces trois pays hôtes. Les éliminatoires se dérouleront en deux tours :

Premier tour : du 25 au 27 octobre et du 1er au 3 novembre 2024.

Deuxième tour : du 20 au 22 décembre et du 27 au 29 décembre 2024.

La CAF a également révélé le format des qualifications. Les zones de l’UFOA A, l’UFOA B, l'UNAF, l’UNIFFAC, et la COSAFA verront chacune trois (3) équipes se qualifier. La CECAFA, région des pays hôtes, aura droit à une équipe qualifiée supplémentaire, portant le nombre total d'équipes finalistes à 19. Pour rappel, le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, réuni samedi dernier à Alger, avait pris la décision "de ne pas participer à cette compétition et de réorienter les efforts et moyens en direction des jeunes catégories, masculines et féminines" selon un communiqué de l'instance fédérale publié sur son site officiel.

La dernière édition du CHAN, disputée en Algérie en 2023, avait été remportée par la Sénégal devant l'Algérie (0-0, 5-4 aux t.a.b) en finale disputée le 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger).