Les services de la police algérienne des frontières (PAF) de l'aéroport international Mohamed-Boudiaf de Constantine en collaboration avec les Douanes algériennes ont arrêté une sexagénaire et saisi 46.400 euros et plus de 1kg d'or qui étaient en sa possession, a indiqué mardi la Sûreté de wilaya.

La mise en cause issue d'une des wilayas du centre du pays a été arrêtée lors de l'examen par scanner des bagages des voyageurs, a indiqué la même source qui a précisé qu'elle avait en sa possession deux (2) valises et dissimulait dans la poche intérieur de l'une d'elles une somme de 20.000 euros non déclarée.

La femme a fait l'objet par la suite de mesures de fouille et de contrôle, a souligné la même source, ajoutant qu'une autre somme d'argent en devise estimée à 26.400 euros minutieusement dissimulée par la suspecte en plus de 5 lingots d'or d'un poids total de 1059.29 grammes, soit plus de 1 kg d'or, ont été découverts.

Une enquête a été par la suite ouverte par la police de lutte contre les crimes économiques et financières relevant du service de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Constantine, a ajouté la même source.

Un dossier de procédures pénales a été élaboré à l'encontre de la femme arrêtée qui a été présentée devant le parquet local pour "infraction liée à la législation de change et de mouvement de capitaux", selon la même source.