Un concours qualificatif de raid d'endurance équestre de 40, 60 et 80 km aura lieu, samedi prochain au Centre équestre Emir-Abdelkader de Tiaret, a-t-on appris, mardi, auprès des organisateurs.

Cette compétition, organisée par le club de l'Association sportive équestre et de loisirs de Tiaret (Aselct) en collaboration avec la Fédération équestre algérienne (FEA), verra la participation d'une vingtaine de cavaliers représentant les clubs équestres de l'Ouest du pays.

Ce raid d'endurance comporte trois courses sur des distances de 40, 60 et 80 kilomètres réservé aux chevaux locaux âgés de 4 ans et plus et des cavaliers âgés de plus de 14 ans, avec un contrôle vétérinaire volant à mi-course et la vitesse de 12 à 16 kilomètres/heure maximum.

En course d'endurance, le vainqueur est déclaré lorsque les critères vétérinaires sont satisfaisants et la vitesse moyenne de l'épreuve respectée. Le classement sera établi selon la formule de calcul des points.

Une visite vétérinaire est programmée la veille de la compétition, un passage obligatoire pour tous les chevaux participants. La commission vétérinaire est composée de Amel Moukhtari, présidente, assistée des docteurs Belalia Zakaria et Ikram Hadidi.