Trois athlètes algériens seront engagés dans des combats de Muay Thai et de Kickboxing prévus le vendredi 27 septembre au Lumpinee Stadium de Bangkok, pour le compte de la Ligue asiatique "One Championship", selon le programme de compétition dévoilé mardi par les organisateurs. Il s'agit de Nabil Anane, qui sera engagé dans la catégorie Bantamweight du Muay Thai, ainsi que son compatriote Akram Hamidi, qui sera engagé dans la catégorie Strawweight, également dans la soécialité Muay Thai. Le troisième et dernier représentant algérien dans cette compétition, Youcef Esaâd, sera engagé dans la catégorie Flyweight de la spécialité Kichboxing, où il s'opposera au jeune japonais Hyu Iwata, habitué à combattre également en arts martiaux mixtes (MMA).

Anane, quant à lui sera appelé à défier Soe Lin Oo, de Myanmar (Burma), pays dont se trouve être également originaire Sam-A Gaiyanghadao, le futur adversaire de Hamidi. Les trois algériens ont travaillé dur pour bien préparer cet évènement, avec l'espoir de faire aussi bien que leur compatriote Elias Mahmoudi, qui avait remporté une éclatante victoire le 3 août dernier, dans ce même Lumpinee Stadium de Bangkok, où il avait mis "KO" le Japonais Taiki Naito. Un retour gagnant pour ce kickboxer de 26 ans, dont la carrière avait été stoppée en 2019 en raison de la crise sanitaire mondiale due au Coronavirus. En effet, à seulement 18 ans, Mahmoudi avait connu une fulgurante ascension, et il avait montré un tel talent que la plupart des analystes avaient prédit qu'il deviendrait champion de sa catégorie avant d'avoir bouclé ses 23 ans. Le combat qui devait mettre le jeune algérien sur orbite devait l'opposer à l'ancien champion Petch Dam. Malheureusement pour lui, la pandémie de la Covid-19 avait conduit à l'annulation de cette rencontre. Ce n'est que dernièrement que le kick-boxer algérien a refait son retour dans le circuit international, avec l'espoir de gravir rapidement les échelons et pouvoir prétendre à nouveau au titre mondial chez les poids mouche.