La première journée de la phase de groupes des compétitions interclubs de la CAF (Ligue des champions et Coupe de la Confédération), initialement prévue fin octobre, a été reportée à une date ultérieure, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF).

Cette décision a été prise à cause des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, compétition réservée aux joueurs locaux, et dont le premier tour des qualifications se déroulera du 25 au 27 octobre prochains.

Les nouvelles dates des journées de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération seront communiquées ultérieurement par l'instance suprême du football africain.

Pour rappel, la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 1er au 28 février 2025. Le MC Alger et le CR Belouizdad seront les deux représentants algériens en Ligue des champions en cette phase de poules, et le CS Constantine et l'USM Alger en Coupe de la Confédération.