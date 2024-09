Le Musée public national du manuscrit islamique a lancé mardi une troisième session de formation de guides touristiques, a-t-on appris du directeur de cet établissement culturel, Sid-Ahmed Lasnouni.

M. Lasnouni a indiqué, à l'APS, que cette session de formation, destinée aux étudiants de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle (INSFP) dans l'artisanat, l'hôtellerie et le tourisme, sis à Tlemcen, intervient en application des conventions signées entre les ministères de la Culture et des Arts, du Tourisme et de l'Artisanat, et celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Le programme élaboré, à cette occasion, comporte des séances pratiques devant être assurées par des cadres du Musée et des enseignants de l'association de la wilaya de Tlemcen "Ibn El-Faham", dont les activités sont dédiées à la recherche dans le domaine du patrimoine et des sciences, ainsi que par des enseignants de l'Organisation nationale du tourisme et de protection du patrimoine culturel, a précisé le responsable.

Il a ajouté que la formation sera dispensée sur les sites mêmes des vestiges et des monuments historiques de la région.

Le programme de cette session de formation de trois jours, organisée sous le thème : "Les circuits touristiques, entre la dynamisation et la valorisation", comporte également des sorties sur terrain au profit des étudiants de l'institut, prévues au niveau de divers sites archéologiques et touristiques, à l'instar des localités de Tefesra, Beni-Achir, dans la commune de Beni-S'nous, des vestiges des dynasties des Mourabitine (Almoravides) et des Mououahidine (Almohades), situés sur les territoires des communes de Nedroma et Honaine, ainsi qu'aux quartiers, mausolées et des mosquées antiques de la wilaya.

La formation permettra aux participants de maitriser les techniques de vulgarisation des sites historiques et touristiques auprès des touristes et de s'imprégner des méthodes et comportements à adopter avec ces derniers lors des sorties, a-t-on souligné.