Un centre d’hébergement qui sera mis gracieusement à la disposition des malades cancéreux, a été aménagé dans la ville de Draâ Ben Khedda, à 10 km à l'ouest de Tizi-Ouzou, par le comité local du Croissant rouge algérien (CRA), a-t-on appris auprès des bénévoles.

L’idée d’aménager un centre d’hébergement au profit des cancéreux, notamment ceux qui viennent des autres wilayas du pays pour se soigner au Centre de lutte contre le cancer (CLCC), est née lorsque les bénévoles du comité du CRA de Draa Ben Khedda avaient constaté que certains malades qui ne peuvent louer une chambre ou un appartement en raison des prix exorbitants pratiqués, passent la nuit dans des véhicules, a-t-on appris auprès du comité local.

Des appels ont été lancés aux bienfaiteurs pour les aider dans cette initiative humanitaire et solidaire, et les bénévoles du CRA de Draa Ben Khedda ont commencé à concrétiser leur idée en mai dernier, en entamant l’aménagement de l’ancien siège de l’Algérienne des eaux (ADE), mis en 2017 par la commune de Draa Ben Khedda à la disposition du comité local du CRA.

Réalisé avec l'aide des bienfaiteurs qui ont contribué à son aménagement et équipement et à l’huile de coude des bénévoles du CRA, ce dortoir est doté de huit (8) lits, d’une douche, d’un sanitaire, d’une cuisine et de toutes les commodités nécessaires dont la climatisation, un téléviseur, un réfrigérateur, et une machine à laver, a-t-on fait savoir. Situé non loin de la polyclinique de la ville, les bénévoles du comité local pourront à tout moment faire appel aux services de cette structure de santé en cas de besoin, selon les bénévoles qui ont aussi souligné que le staff soignant du CLCC a encouragé leur initiative en leur prodiguant conseils et orientations.

L’ouverture de ce centre d’accueil, prévue pour la fin de ce mois de septembre, soulagera les malades cancéreux qui viennent d’autres wilayas pour se soigner au CLCC de Draa Ben Khedda. Approchés par l’APS au CLCC, des patients issus d’autres wilayas du pays, ont loué cette initiative qui leur épargnera des dépenses supplémentaires de la location d'une chambre d'hôtel ou d'un appartement, et ont souhaité la multiplication de ce genre d'actions.