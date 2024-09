Une délégation algérienne conjointe des deux chambres du Parlement, conduite par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et président de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), Brahim Boughali, participe, aujourd’hui au Caire (Egypte) à la 35e session extraordinaire du Comité exécutif de l'UIPA, indique mardi un communiqué du Conseil de la nation.

Selon la même source, le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel et membre du Comité exécutif de l'UIPA, Saad Arous, participera dans le cadre cette délégation à cette session extraordinaire qui aura lieu au siège de la Ligue des Etats arabes au Caire (Egypte), précise le communiqué. Cette réunion d'urgence, intervient dans l'objectif d'"examiner les derniers développements en Palestine, d'échanger les vues et de convenir du projet relatif au point d'urgence que l'UIPA prévoit de soumettre lors de la 149e assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) pour un cessez-le feu à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés", conclut le communiqué.