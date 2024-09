Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a pris part, mardi à New York, à la séance d'ouverture du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale (AG) des Nations Unies, prévu jusqu'au 30 septembre 2024 et placé sous le thème "Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures", indique un communiqué du ministère.

"Lors du débat général, la lumière devrait être projetée sur plusieurs questions prioritaires pour l'Algérie, à l'instar de la cause palestinienne et du parachèvement du processus de décolonisation, ainsi que sur les questions inhérentes aux défis sécuritaire, de développement et environnemental auxquels sont confrontés l'humanité, en général, et les espaces d'appartenance de notre pays, en particulier", selon la même source.

Lors des travaux du débat général, le ministre "prononcera un discours à travers lequel il présentera les positions de l'Algérie et sa conception des voies et perspectives à même de relever les défis qui pèsent sur le monde entier et sur les espaces d'appartenance de notre pays, tout particulièrement", conclut le communiqué.

M. Attaf participe à New York à la 19e édition du débat académique et politique sur le Moyen-Orient

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a participé à New York à la 19e édition annuelle du débat académique et politique sur le Moyen-Orient organisé par l'Institut international pour la paix, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Ce débat, auquel ont participé des ministres et d'éminentes personnalités du monde arabe et de l'espace européen, a permis "un échange de vues franc sur les développements de la situation au Moyen-Orient et les perspectives d'un règlement juste et définitif de la question palestinienne", a précisé le communiqué.

M. Attaf tient à New York plusieurs rencontres bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a tenu à New York plusieurs rencontres bilatérales, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Attaf s'est entretenu avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboul Gheit, la Coordonnatrice principale des affaires humanitaires et de la reconstruction pour Ghaza, Mme Sigrid Kaag, le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Yémen, M. Shaya Mohsen Al-Zindani, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kacou Adom, le ministre des Relations extérieures du Cameroun, M. Lejeune Mbella Mbella, la ministre des Affaires étrangères de la Centrafrique, Mme Sylvie Baïpo-Temon, le ministre des Affaires étrangères du Vietnam, M. Bui Thanh Son, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense de l'Irlande, M. Micheal Martin, et le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie, M. Ararat Mirzoyan.

La rencontre de M. Attaf avec le Secrétaire général de la Ligue arabe a permis d'examiner les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés et au Moyen-Orient, en général, à la lumière de la poursuite de la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien frère et de l'escalade israélienne tous azimuts dans la région", a précisé le communiqué.

Le Secrétaire général de la Ligue arabe a, à cette occasion, "salué le rôle actif de l'Algérie, en tant que membre arabe du Conseil de sécurité onusien, dans la défense de la cause centrale de la nation arabe", a souligné la même source.

La rencontre entre M. Attaf et la Coordonnatrice principale des affaires humanitaires et de la reconstruction pour Ghaza a permis aux deux parties de "passer en revue la situation humanitaire tragique engendrée par l'agression israélienne incessante et la poursuite du blocus imposé au peuple palestinien dans l'enclave" et d'"examiner les moyens de mobiliser davantage d'efforts internationaux pour atténuer l'impact de cette crise humanitaire et y mettre fin".

Les entretiens avec le ministre des Affaires étrangères du Yémen ont porté sur "l'examen des développements de la crise yéménite et de l'évolution de la situation en mer Rouge".

A cette occasion, "l'accent a été mis sur l'engagement de l'Algérie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, à soutenir la sécurité et la stabilité de ce pays frère et à défendre sa souveraineté".

M. Attaf a en outre examiné avec le ministre ivoirien des Affaires étrangères "les moyens de consolider les relations bilatérales", passant en revue "les développements politiques et sécuritaires dans la région sahélo-saharaienne".

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, "félicité son homologue camerounais pour la présidence camerounaise de l'actuelle session de l'Assemblée générale des Nations Unies, assurée par l'ancien Premier ministre, M. Philémon Yang". Lors de cette rencontre, les deux parties ont également examiné "les perspectives de développement de la coopération bilatérale et nombre de questions inscrites au niveau de l'Union africaine", a ajouté le communiqué du ministère.

La rencontre avec la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine a permis d'"examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et de consolider la coordination entre les deux pays au niveau africain".

Par ailleurs, le ministre Ahmed Attaf et son homologue vietnamien sont convenus de "la nécessité de donner un nouvel élan aux relations d'amitié et de coopération traditionnelles entre les deux pays, notamment à travers l'échange de visites de haut niveau, la programmation de la commission mixte algéro-vietnamienne, la tenue de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et l'intensification des contacts entre les hommes d'affaires et les opérateurs économiques".

S'agissant des entretiens avec le vice-Premier ministre irlandais, le communiqué a précisé qu'"ils ont porté sur l'examen des perspectives de consolidation des relations bilatérales et de renforcement de la coordination entre les deux pays sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun".

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a discuté avec son homologue arménien des "développements de la situation au Moyen-Orient" et de "ses répercussions sur le système des relations internationales", a conclu le communiqué.