Une plateforme numérique (formation-allocation) vient d’être lancée à Batna dans une initiative " pilote " au profit des bénéficiaires de l’allocation chômage orientés vers la formation professionnelle, apprend-on lundi de la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels.

Dans une déclaration à l’APS, le chef du service de la formation continue et de partenariat à cette direction, Hassan Benafia, a précisé que " cette plateforme a été lancée en coordination avec l’antenne de wilaya de l’emploi " qui permettra au bénéficiaire de l’allocation chômage de télécharger la convocation après avoir reçu un SMS puis la déposer au plus proche centre pour s’inscrire, tandis que toutes les procédures administratives seront engagées par la suite entre la direction de la formation professionnelle et l’antenne de wilaya de l’emploi avec ses huit annexes via la plateforme numérique.

L’objectif de cette initiative adoptée à partir de l’année de formation en cours 2024-2025 est de faciliter les procédures d’inscription à cette catégorie et de lui rapprocher le service de formation surtout que certaines annexes de l’emploi sont éloignées des centres de la formation professionnelle de nombre de communes et zones reculées, selon la même source.

Cet espace ouvert et commun permet par téléconférence aux conseillers de l’orientation à l’antenne de wilaya de l’emploi et ses annexes, aux responsables de la formation à la direction de la formation professionnelle et aux responsables des centres de formation d’assurer le traitement administratif du dossier du bénéficiaire de l’allocation chômage orienté vers la formation dans un délai allant de 48 à 72 heures après la réception du SMS de l’antenne de wilaya de l’emploi, a ajouté, M. Benafia.

Selon la même source, le nombre de bénéficiaires de l’allocation chômage orientés vers la formation au titre de la session d’octobre 2024 a atteint dans la wilaya 2.025 jeunes répartis sur 24 centres de formation à caractère public ayant réservé 2.050 postes pédagogiques de formation pour cette catégorie.