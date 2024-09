L'Université Tahri-Mohamed de Bechar (UTMB) a ouvert cette année de nouvelles spécialités dans les domaines de la métallurgie, des mines, de l'intelligence artificielle et de la sécurité cybernétique, en cycles Licence et Master, a-t-on appris mardi de son recteur, Pr. Bezazi Boudjemaa.

Pour ce qui est de la fabrication métallurgique et les mines, elles visent à répondre aux besoins des futurs projets à travers la région, notamment le complexe sidérurgique de Bechar, en réalisation actuellement dans le cadre de la valorisation du gisement de fer de Gara-Djebilet (Tindouf), a-t-il précisé.

Pour cette année universitaire, ces spécialités sont ouvertes uniquement aux étudiants issus de la région de Bechar, avant leur élargissement, dès la prochaine rentrée universitaire, à l'ensemble des nouveaux étudiants issus des wilayas du Sud-ouest, a-t-il fait savoir en marge de l'ouverture officielle de l'année universitaire 2024/2025, en présence des autorités de la wilaya.

Par ailleurs, et dans le domaine de la formation en sciences médicales et pharmaceutiques, la nouvelle année universitaire est marquée par l'inscription de 120 étudiants, soit une augmentation de cent pour cent du nombre des étudiants admis à la Faculté concernée.

L'augmentation du nombre d'étudiants à la Faculté des sciences médicales et pharmaceutiques sera confortée en janvier 2025 par l'ouverture de la nouvelle Faculté des sciences médicales qui disposera d'une capacité d'accueil de 2.000 étudiants, et qui permettra aussi le lancement, dès l'année prochaine, d'une nouvelle spécialité en chirurgie-dentaire, a ajouté le recteur.

L'UTMB accueille cette année 10.000 étudiants, dont 2.200 nouveaux, à travers ses Facultés des Sciences et technologies, Sciences commerciales et Sciences de gestion, Lettres et langues, Droit et sciences politiques, Sciences humaines et sociales, en plus de la Faculté de Médecine, avec un total de 134 spécialités, a-t-il révélé.