Le ministère de la Culture et des Arts a tracé un programme culturel et artistique, dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération, qui prévoit des rencontres sur le cinéma, la mémoire, la littérature de résistance, ainsi des spectacles artistiques et une exposition d'arts plastiques, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a présidé, lundi au siège du ministère, une séance de travail avec les directeurs des établissements sous tutelle, en présence de cadres du ministère, pour faire le point sur l'avancement des préparatifs relatifs aux activités artistiques et culturelles liées à la commémoration de cet anniversaire historique, auquel le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde un grand intèrêt et tient à ce qu'il soit célébré à travers un programme à la hauteur de la grandeur de l'évènement, précise le communiqué.

Dans ce contexte, Mme Mouloudji a donné des directives concernant la réalisation des projets inscrits dans le cadre du programme de commémoration, mettant l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts en coordination avec tous les établissements chargés de préparer les volets culturels, artistiques et les spectacles prévus pour cette journée historique, note la même source.,

Le programme d'activités comprend la tenue du 2e colloque international "La résistance culturelle en Algérie durant la Guerre de libération", sous le thème "Cinéma et Mémoire", organisé par le Centre algérien du développement du cinéma", du colloque national sur la littérature de résistance en Algérie "La culture face au discours colonial", outre la production et la distribution de huit (8) grandes œuvres théâtrales par le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi et des théâtres régionaux, sur la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français, selon le communiqué.

Un spectacle artistique intitulé "le prix de la liberté", produit par l'Opéra d'Alger sur les sacrifices des artistes et des intellectuels algériens durant la Guerre de libération ainsi qu'un opéra "L'épopée des sables" et des tournées artistiques à travers plusieurs wilayas organisées par l'Office national de la Culture et de l'Information (ONCI) sont également prévus.