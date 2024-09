Le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, Jan Egeland, a déclaré que les frappes aériennes sionistes sur des villages et des villes libanaises lundi sont les plus violentes depuis 11 mois, mettant en garde contre "l'immense bilan humain".

"Des zones résidentielles et des quartiers densément peuplés ont été bombardés, ce qui signifie que le bilan humain sera immense", a averti lundi Jan Egeland, mettant également en garde que "plusieurs milliers de personnes seront déplacées".

"Le Conseil norvégien pour les réfugiés fournit une aide humanitaire aux déplacés libanais et aux réfugiés syriens et palestiniens dans tout le Liban, y compris dans les zones actuellement bombardées", a indiqué, signalant que "nos équipes sont toutes là, mais nous craignons que cette dernière vague de frappes ait un impact dévastateur sur notre lien vital avec les communautés que nous servons".

Le Conseil a appelé à "une désescalade immédiate et à la fin des attaques aveugles qui détruisent les habitations et les infrastructures civiles". Il a également lancé un appel aux donateurs pour qu’ils autorisent le financement de la réhabilitation des abris collectifs et soutiennent les innombrables familles qui ont perdu leurs revenus.

Le Liban accueille déjà plus de 1,5 million de réfugiés, dont des Palestiniens et se trouve dans "une grave crise économique", a déclaré Egeland.

"Le ciblage des zones civiles dans le sud et l’est du Liban (...) porte les hostilités à un niveau inédit et incroyablement dangereux", a souligné le Conseil, avertissant qu'une nouvelle escalade "entraînerait des violences et des destructions à une échelle immense et risquerait de déclencher un conflit régional à grande échelle".

Depuis lundi matin, l'armée sioniste a lancé l'attaque ‘’la plus violente, la plus étendue et la plus intensive’’ contre le Liban depuis le début de l'agression sioniste octobre 2023.

Les frappes sionistes ont fait 492 martyrs, parmi lesquels 35 enfants et 58 femmes, selon le ministère de la Santé libanais. Ce dernier déplore par ailleurs 1 645 blessés.

L'UNICEF exprime son inquiétude face à l'escalade sioniste qui a coûté la vie à des enfants

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade sioniste en cours au Liban, notamment après des informations faisant état d'attaques qui ont coûté la vie à des enfants dans le sud du pays.

Dans un communiqué publié lundi sur le site de l'UNICEF, la directrice générale de l'agence onusienne, Catherine Russell, s'est dit "profondément alarmée" par la recrudescence des attaques sionistes au Liban qui ont coûté la vie à des enfants dans le sud du pays.

Pour Russel, l'’intensification de la violence représente une "escalade dangereuse pour les civils de la région".

"Selon le ministère libanais de la Santé publique, plus de 1 200 personnes ont été blessées lundi, dont des enfants et des femmes. D’innombrables autres enfants sont en danger, des milliers de familles ont été déplacées de leurs maisons et des infrastructures civiles ont été attaquées", a ajouté la responsable onusienne.

Elle a signalé dans son communiqué, "des niveaux alarmants de détresse psychologique parmi les enfants (...), résultant non seulement de leur déplacement soudain, mais aussi du déluge de bombardements et de raids aériens qui sont devenus leur réalité quotidienne depuis près d’un an".

Elle a appelé "au respect du droit international humanitaire pour protéger les civils, les infrastructures civiles, les travailleurs humanitaires et le personnel médical. Cela implique de faciliter la circulation en toute sécurité des civils en quête de sécurité".

Pour conclure elle a demandé "de toute urgence à une désescalade immédiate".

Lundi matin, l'armée sioniste a lancé une attaque "la plus violente, la plus étendue et la plus intensive’’ contre le Liban depuis le début de l'agression sioniste octobre 2023. Les frappes sionistes ont fait 492 martyrs, parmi lesquels 35 enfants et 58 femmes, selon le ministère de la Santé libanais. Ce dernier déplore par ailleurs 1 645 blessés. Il s’agit du plus lourd bilan - toujours provisoire - en près d’un an.

Le SG de l'ONU "très sérieusement inquiet" du nombre de victimes civiles au Liban

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est "très sérieusement inquiet" du nombre de victimes civiles dans les frappes de l'armée sioniste sur le sud et l'est du Liban, a indiqué lundi son porte-parole.

"Le secrétaire général est très sérieusement inquiet par l'escalade de la situation le long de la Ligne bleue et par le grand nombre de victimes civiles, y compris des enfants et des femmes", selon un communiqué.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que 356 personnes, dont 24 enfants, étaient tombées en martyres et plus de 1.240 blessées dans ces frappes.