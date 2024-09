Au moins 86 Palestiniens sont tombés en martyrs en septembre à la suite des frappes des forces d'occupation sioniste contre des écoles dans la bande de Ghaza, a indiqué un rapport du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé (HCDH-Palestine).

"A la suite des frappes effectuées contre dix écoles en septembre, 86 personnes sont décédées", a souligné le document.

D'après les informations de l'organisation internationale, l'entité Sioniste a frappé en 72 heures au moins trois écoles, dont deux sont situées dans la ville de Ghaza et une autre dans le camp de réfugiés palestiniens de Nuseirat (partie centrale de l'enclave). A la suite de ces attaques, 32 personnes sont tombées en martyrs, dont 16 enfants.

Dimanche, des avions de l'occupation sioniste ont bombardé l'école Kafr Qasim, qui abrite des centaines de personnes déplacées dans le camp de la plage, entraînant la mort en martyrs de 7 Palestiniens et des blessures à d'autres.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste a bombardé 183 centres de déplacement et d'hébergement dans la bande de Ghaza, selon les autorités palestiniennes à Ghaza.

Depuis le début de l'agression contre Ghaza, les Palestiniens sont confrontés aux souffrances des déplacements répétés. Ils sont contraints de se réfugier dans des écoles notamment, et certains installent des tentes dans les rues ou d'autres lieux dans des conditions difficiles.

Selon les autorités palestiniennes, le nombre de personnes déplacées à l'intérieur de l'enclave depuis le début de l'agression a atteint deux millions sur un total de 2,3 millions de Palestiniens.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice à Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.467 martyrs et 95.921 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10.000 disparus.

Ghaza: sept martyrs et plusieurs blessés dans des bombardements de l'armée sioniste à Khan Younes (nouveau bilan)

Au moins sept Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés, mardi, dans des bombardements de l'armée d'occupation sioniste sur la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Ghaza, selon un nouveau bilan communiqué par l'agence de presse Wafa.

Les ambulanciers ont récupéré les corps de cinq martyrs et plusieurs blessés, suite à un raid sioniste ayant visé une maison dans la ville de Khan Younes, souligne Wafa, relevant que les victimes ont été transférés à l'hôpital Nasser.

Par ailleurs, deux Palestiniens sont également tombés en martyrs et cinq autres ont été blessés à la suite d'un bombardement ayant ciblé une maison dans le quartier d'Al-Tahlia à Khan Younes, ajoute la même source.

Un précédent bilan faisait état de quatre martyrs et plusieurs blessés.

L'aviation sioniste avait lancé un missile à l'aube sur le quartier d'Al-Zaytoun, au sud-est de la ville de Ghaza, tandis que des véhicules militaires ont ouvert le feu sur plusieurs maisons de Palestiniens dans les quartiers de Tal Al-Hawa et Al-Sabra.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.455 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 95.878 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Le Waqf Islamique met en garde contre la violation du caractère sacré de la mosquée Al-Ibrahimi à Al-Khalil

Le ministère palestinien du Waqf islamique et des affaires religieuses a mis en garde mardi, contre la gravité de l’escalade sioniste et de la violation du caractère sacré de la mosquée Al-Ibrahimi à Al-Khalil.

Dans un communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse, Wafa, le Waqf a condamné l’interdiction des appels aux prières pour l’aube depuis huit jours par les forces d’occupation sionistes depuis les minarets de la mosquée d’AI-Ibrahimi, dénonçant un développement dangereux et une escalade contre les rites islamiques.

Lundi, les forces d’occupation ont empêché une délégation diplomatique étrangère d’entrer dans la mosquée Al-Ibrahimi et de constater les crimes de judaïsation, le vol et l’altération des monuments du lieu saint.

Durant la même journée, des colons sionistes extrémistes, protégés par les forces d’occupation ont mené des rituels talmudiques dans la mosquée bénie, a ajouté la même source.

En outre, le Waqf a affirmé que ces violations, se produisent successivement et systématiquement dans le but de renforcer le contrôle de la mosquée sainte, exhortant la communauté internationale à faire le nécessaire pour mettre un terme à ces agissements et à réaffirmer la souveraineté exclusive du peuple palestinien sur la mosquée Al-Ibrahimi.