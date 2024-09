L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir signé un accord de financement de 1,5 milliard de dollars pour les soins de santé primaires avec des banques multilatérales de développement (BMD).

L'OMS a souligné, dans un communiqué publié lundi, que "cette plateforme est un élément clé d’un effort visant à débloquer 1,5 milliard d’euros de prêts concessionnels et de subventions pour étendre et améliorer les services de soins de santé primaires dans les pays à revenu faible et intermédiaire, en particulier dans les communautés les plus vulnérables".

Les plans d’investissement actuellement en cours d’élaboration dans le cadre de la phase 1, devraient représenter une part importante de cet effort de financement, a expliqué l'agence onusienne.

L’OMS a déclaré qu’elle lancerait les premiers plans d’investissement dans 15 pays, dont le Burundi, l’Ethiopie, la Jordanie et la République centrafricaine.