Chaque année, le mois d'octobre revêt une teinte particulière, une teinte qui transcende les saisons et les calendriers. C'est le mois d'Octobre rose, une période où le rose devient plus qu'une simple couleur, où il incarne l'espoir, la solidarité et la lutte contre le cancer du sein l’hôpital Chahids Mahmoudi DR Said Mahmoudi comme chaque année du mois d’octobre de faire des consultation gratuite cette année les jours de consultation sont les Samedi et le Mardi de 08h à 17h00 à l’hôpital Chahids Mahmoudi .

Le cancer du sein reste l'un des défis majeurs de la santé féminine. Il peut toucher toutes

les femmes, quel que soit leur âge, leur origine ethnique ou leur statut social. Octobre rose nous rappelle que la sensibilisation est la première étape cruciale dans la lutte contre cette maladie. Mais Octobre rose n'est pas seulement une campagne de sensibilisation, c'est aussi une célébration de la solidarité féminine.

Les survivantes du cancer du sein deviennent des modèles de courage et d'espoir pour d'autres femmes. Alors, pendant Octobre rose, portons fièrement le rose, soyons des ambassadeurs de l'espoir et engageons-nous à soutenir toutes les femmes dans leur lutte contre le cancer du sein. A cette occasion, des petits nœuds roses sont à votre disposition à l'entrée de l'hôpital ainsi qu'à la réception principale.

F Yanis