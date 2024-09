La Finlande affronte depuis deux mois une vague de chaleur marine inhabituelle avec des températures de l'eau jusqu'à 5 degrés au-dessus de la moyenne dans certaines régions, a indiqué lundi une experte.

Ces températures persistent depuis plusieurs semaines le long des côtes de la mer Baltique, a expliqué aux médias Veera Haapaniemi, spécialiste marine à l'institut météorologique finlandais (FMI).

"Nous assistons à une période exceptionnellement chaude dans la mer Baltique", a-t-elle relevé.

Selon l'institut météo, les températures relevées dans le golfe de Finlande, au sud du pays, ont dépassé de 4 à 5 C la moyenne des températures en septembre.

"Aujourd'hui, nous avons mesuré 17 C dans le golfe de Finlande, alors que la température normale pour cette période de l'année est d'environ 13 C", a dit Mme Haapaniemi.

La mer Baltique est entourée par l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Finlande, la Suède et les Etats baltes.

Les eaux relativement peu profondes de la mer sont connues pour être extrêmement sensibles aux changements environnementaux et climatiques et se sont déjà réchauffées deux fois plus vite que les océans en général.

Selon la spécialiste, l'ensemble de la mer Baltique a connu des vagues de chaleur marine cet été.

Dans le golfe de Finlande, la vague de chaleur sévit depuis 50 jours, tandis que les températures sont inhabituellement élevées depuis plus de trois semaines le long des autres côtes du pays.

"Ce type d'événements météorologiques extrêmes devrait devenir plus fréquent et plus fort en raison du changement climatique", selon Mme Haapaniemi, qui ajoute qu'une vague de chaleur d'environ 20 jours s'était également produite au début de l'été.

"Les températures exceptionnelles ont bien sûr un impact sur les écosystèmes marins", a-t-elle ajouté.

Les données de référence de l'institut météo de la Finlande sont basées sur les températures de la mer relevées entre 1991 et 2020.