Le projet en cours de réalisation de la voie ferrée de 950 km entre Bechar et Tindouf, pour le transport du minerai de fer de Gara-Djebilet (Tindouf), sera doté d'un vaste réseau de télécommunication mobile, a-t-on appris mardi des services de la wilaya.

Ce projet ferroviaire d'envergure sera équipé d'un réseau de téléphonie mobile par l'opérateur public "Mobilis", a-t-on précisé.

Dans la perspective de concrétisation de ce projet de téléphonie mobile au profit du futur axe ferroviaire mais aussi des régions et zones que traverse son tracé, le wali de Bechar Mohamed Saïd Benkamou a présidé une séance de travail à laquelle ont pris part les parties concernées par le projet ferroviaire et les responsables locaux et régionaux de l'opérateur public de téléphonie mobile, a-t-on fait savoir.

L'ensemble des questions techniques liées à la concrétisation du réseau de télécommunication en question ont été passées en revue et l'on s'attend au lancement prochainement des opérations de sa réalisation par "Mobilis", dans la perspective d'une couverture totale des régions et zones ciblées, selon la même source.