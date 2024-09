Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a rencontré, lundi, les organisations syndicales et les associations nationales actives dans le secteur, en prévision de la célébration de la Journée nationale de la presse (22 octobre), indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre tenue au siège du ministère de la Communication en présence de cadres du ministère et de responsables d'établissements sous tutelle, M. Laagab a appelé les organisations de la presse présentes à "contribuer à l'enrichissement du programme de la célébration que le ministère de la Communication a préparé pour cette occasion nationale".

Le ministre a écouté leurs diverses propositions à ce sujet, les encourageant à prendre l'initiative d'organiser des activités riches pour célébrer leur fête nationale.

M. Laagab a en outre exhorté les partenaires professionnels à "élever le niveau du travail journalistique en améliorant la qualité et en diversifiant les contenus journalistiques, en respectant la déontologie de la profession et en se conformant à la loi organique sur l'information", exprimant, à cet égard, "ses regrets quant aux récents dérapages de certains médias dans leur traitement de certains sujets sans la vérification des faits et au mépris des principes déontologiques les plus élémentaires".

Le ministre de la Communication a, par ailleurs, souligné "le soutien du ministère à toutes les activités visant à promouvoir le secteur, notamment celles menées par les organisations syndicales et les associations nationales", mettant en avant "l'importance de la coopération et de la coordination avec celles-ci pour la réussite de ces activités, notamment en ce qui concerne la formation et la concrétisation des initiatives professionnelles sérieuses".