Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a présidé lundi une visioconférence nationale consacrée aux modalités de mise en œuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors du Conseil des ministres tenu dimanche dernier et relatives au secteur de l'éducation, indique un communiqué du ministère.

A l'entame des travaux, le ministre a transmis les remerciements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux enseignants, aux éducateurs, et aux instances éducatives qui étaient au rendez-vous pour assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire.

Concernant la promulgation du statut relatif au secteur de l'éducation, le ministre a insisté sur "la nécessité de respecter les délais fixés par le président de la République lors du Conseil des ministres tenu dimanche".

M. Belaabed a procédé à "l'installation de trois commissions qui entameront leurs travaux à partir de ce mardi 24 septembre". La première commission est chargée d'arrêter les mécanismes d'exécution de la décision d'adoption et de généralisation des tablettes électroniques dans les écoles primaires à hauteur de pas moins de 50 % d'ici la fin de l'année scolaire en cours.

La deuxième commission est chargée de mettre en place "des mesures supplémentaires pour permettre à un plus grand nombre d'élèves qui n'ont pas pu poursuivre leur parcours scolaire, de redoubler", tandis que la troisième commission est chargée d'élaborer "un projet d'organisation du championnat national scolaire des sports collectifs qui débutera en janvier 2025", selon le communiqué.

S'agissant de la réorganisation du sport scolaire et des programmes d'éducation physique, dans le but de découvrir les élites sportives de demain et de les prendre en charge, "le ministre a ordonné au président du Conseil national des programmes (CNP) de finaliser les programmes éducatifs".

M. Belaabed a réaffirmé que toutes les réalisations accomplies dans le secteur étaient le fruit du "soutien, de l'accompagnement, du suivi et de l'intérêt que l'Etat sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde à l'école".

Etaient présents aux travaux de cette conférence, des cadres de l'administration centrale, le directeur général de l'Office national des publications scolaires (ONPS), le président du Conseil national des programmes (CNP), le directeur du Centre national d'approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques (CNAMEMD), ainsi que les directeurs de l'éducation.