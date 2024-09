La wilaya de Souk Ahras verra à l'occasion du 70ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 la distribution de 769 logements publics locatifs (LPL) et 1.100 arrêtés d'attribution d'aides financières au logement rural et à l'auto -construction sur des lotissements sociaux, a révélé lundi, le directeur local du logement, Mustapha Bikaa.

Pas moins de 800 arrêtés d'attribution d'aides financières sont destinés au logement rural et 300 à la réalisation d'habitations sur des lotissements sociaux dans plusieurs communes de la wilaya, a précisé à l'APS M. Bikaa.

Le quota de logements LPL à distribuer se compose de 681 unités dans la commune de Souk Ahras et 88 autres dans celle de M'daourouch, a ajouté le même responsable qui fait état de travaux en cours pour la réalisation de 1.010 autres logements publics locatifs, 100 logements de la formule location-vente (AADL) et 300 promotions aidées dont les taux d'avancement des travaux atteignent 70 % et devront être achevés « début juillet 2025 ».

Il est également attendu le lancement début 2025 de la 1.600 logements de la formule location-vente (AADL) au pôle urbain Rezgoune dans la commune de Machrouha et 2.000 logements LPL dont la moitié à Rezgoune et le reste répartis sur les diverses autres communes en plus de 500 logements promotionnels aidés selon la nouvelle formule.