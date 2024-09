Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, affecteront plusieurs wilayas du pays à partir de mardi après-midi, indique l'Office national de météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS).

Placé en vigilance "Orange", ce BMS concerne, dans un premier temps, les wilayas de Beni Abbes, Bechar, Naâma, El Bayadh et l'est de Tindouf avec des quantités estimées entre 20 et 30 mm durant la journée du mardi de 12h00 à 21h00.

Ces pluies toucheront également les wilayas de Laghouat et Djelfa où les quantités de pluie sont estimées entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm, de mardi à 15h00 au mercredi à 06h00.

Les wilayas de M'sila, Batna, Biskra, Ouled Djellal, El M'ghair, Ghardaïa, Touggourt et El Oued sont, pour leur part, concernées par ce BMS, de mardi 21h00 au mercredi à 09h00 avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm.