Le président de la République slovaque, M. Peter Pellegrini, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa réélection pour un second mandat, indique, lundi, un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur le Président, je vous prie d'agréer mes chaleureuses félicitations, en mon nom personnel et au nom des citoyens de la République slovaque, à l'occasion de votre réélection en tant que Président de la République algérienne démocratique et populaire", lit -on dans le message de félicitations.

"La décision des citoyens algériens se veut l'expression sincère de la confiance quant aux réformes que vous avez entreprises et aux priorités que vous avez définies dans les domaines sociaux et économiques. Monsieur le Président, nous aurons l'occasion durant la période à venir. ", de relancer et de renforcer nos relations bilatérales. Je vous adresse, ainsi qu'au peuple algérien, mes vœux pour davantage de prospérité et de stabilité", a ajouté le président slovaque dans son message.

Le président d'Ouzbékistan félicite le président de la République pour sa réélection

Le président de la République d'Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, a formulé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, exprimant sa conviction que les relations bilatérales continueront à évoluer avec davantage d'efficacité, a indiqué, lundi, un communiqué de la présidence de la République.

"Le président de la République d'Ouzbékistan, M. Shavkat Mirziyoyev, a exprimé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, affirmant que cette victoire méritée se "Une reconnaissance explicite de ses efforts déployés pour l'amélioration de la situation socio-économique du pays, mais aussi du rôle pivot et influent de l'Algérie sur la scène internationale", lit-on dans le communiqué.

"Le président de la République d'Ouzbékistan a exprimé sa conviction absolue que les relations bilatérales, sous la conduite des Présidents des deux pays, continueront à évoluer avec davantage d'efficacité et d'entente", conclut le communiqué.

Présidentielle : Le Premier ministre norvégien félicite le président de la République pour sa réélection pour un second mandat

Le Premier ministre du Royaume de Norvège, M. Jonas Gahr Store, a adressé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, a indiqué, lundi, un communiqué de la présidence de la République.

"Le Premier ministre du Royaume de Norvège, M. Jonas Gahr Store, a adressé un message de félicitations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel, exprimant ses vœux de succès et de réussite à Monsieur le Président", lit-on dans le communiqué.