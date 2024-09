L'écrivaine Fatiha Meziani de Tiaret a décroché le premier prix du Concours littéraire national "Oum Siham" pour le récit, dans sa quatrième édition (2024), a-t-on appris, lundi, auprès de l'Association culturelle "Athar El Abririne", initiatrice de cette manifestation culturelle annuelle.

Le récit "Le chant de l'espoir" de la conteuse Fatiha Meziani de Tiaret a remporté la première place de ce concours, tandis que les deuxième et troisième places ont respectivement été décernées au récit "L'aliénation de l'âme" de l'écrivaine Benamara Nabila d'Oran et le récit "l'auteure du journal de la liberté" au créateur Abdelbassit Bani de Ain Defla, a déclaré à l'APS le président de l'association Rouane Cherif.

L'écrivain Kouider Mimouni d'Oran, qui a remporté la 4ème place pour son récit "Tara" et l'écrivaine Khaoula Saidani de Tébessa pour sa nouvelle "Trauma", qui a remporté la 5ème place de ce concours, seront les invités d'honneur de la cérémonie de remise des prix, a ajouté le romancier Rouane.

Les prix de la quatrième édition du concours national "Oum Siham", organisé sous le slogan "L'écriture est engagement et responsabilité", seront remis, le 1er novembre prochain, à l'occasion du soixante-dixième anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération, 1er novembre 1954, selon la même source.

Plus de 80 écrivains du genre littéraire du récit venant de différentes wilayas du pays ont participé à cette édition organisée par l'association "Athar El Abirine", en collaboration avec la maison de la culture d'Oran, en août dernier.

La regrettée écrivaine Amaria Bilal, connue sous le nom littéraire d'Oum Siham (1939-2021), a laissé un répertoire littéraire diversifié en prose et en poésie, comme "L'Alphabet de novembre", "Témoin de l'époque", "Palestine" et dans le récit "Le trottoir de Beyrouth" et "Le journal d'Oum Ali", entre autres ouvrages qui ornent les étagères des bibliothèques.