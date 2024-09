La wilaya de Mostaganem abritera, du 28 au 30 septembre, la 11ème édition du Festival national de la poésie Melhoun dédiée au Cheikh Sidi Lakhdar Benkhelouf, à-on informé, lundi, auprès des organisateurs.

Le Commissaire du Festival, Mohamed Merouani, a souligné dans une conférence de presse tenue à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" que cette nouvelle édition du Festival culturel national de la poésie Melhoun verra, cette année, l'organisation des activités dans la ville de Sidi Lakhdar, ville natale du saint patron Sidi Lakhdar Benkhelouf, ainsi que l'intégration dans le programme artistique et scientifique des activités à caractère patrimonial et populaire.

Les activités de ce Festival se tiendront dans des espaces ouverts au niveau de la place de la commune de Sidi Lakhdar, le village éponyme, et la maison de la culture "Ould Abderrahmane

Kaki". Il s'agit de soirées artistiques, des récitals poétiques, des spectacles de fantaisie, ainsi que des défilés dédiés au saint patron Sidi Lakhdar Benkhelouf, at-on ajouté.

Cette édition verra également la tenue du 11ème Colloque national sur la poésie Melhoun dédié, cette année, au personnage du poète Sidi Lakhdar Benkhelouf et sa relation avec la poésie de la résistance, en présence d'universitaires, de chercheurs et autres intéressés par le patrimoine des universités de Mostaganem et Ouargla, signale-t-on.

Cette édition, qui revient aux racines de la poésie Melhoun, a déclaré M. Merouani, verra la participation d'une trentaine d'artistes et poètes des wilayas de Mostaganem, Alger, Blida et

Tiaret dans divers genres poétiques et styles musicaux, tels que le chaâbi, le Hawzi et le Bédouin.