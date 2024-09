Au moins 182 personnes sont tombées en martyres et 727 autres ont été blessées lundi dans des frappes intensives de l'armée sioniste sur le sud du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé dans un nouveau bilan.

"Les frappes de l'ennemi (sioniste) sur les localités et les villages du sud ont fait, selon un dernier bilan, 182 martyrs et plus de 727 blessés", dont des enfants, des femmes et des secouristes, a indiqué le ministère dans un communiqué, cité par des médias.

Un précédent bilan a fait état de 100 martyrs et plus de 400 blessés.

Agression sioniste : l'ONU "extrêmement préoccupée" par l'escalade de la violence au Liban

L'ONU s'est dite "extrêmement préoccupée" lundi par l'escalade de la violence au Liban, en proie à une agression sioniste, jugeant que cette spirale "doit cesser".

"Nous sommes extrêmement préoccupés, profondément inquiets de l'escalade au Liban", a déclaré aux médias Ravina Shamdasani, porte-parole du bureau des droits de l'homme de l'ONU.

"Les attaques que nous avons vues sur les appareils de communication, les bipeurs", et les frappes sionistes dans le sud du pays "marquent une véritable escalade", a-t-elle déclaré.

"Ce contre quoi nous avons mis en garde depuis le début, à savoir le débordement régional du conflit, il semble que les actions et la rhétorique des parties portent le conflit à un autre niveau", a-t-elle souligné.

La porte-parole a rappelé que la quasi-totalité de la communauté internationale "plaide pour une désescalade". "Cela doit cesser", a-t-elle martelé.

Selon le ministère de la Santé libanais, les frappes sionistes dans le sud du pays avaient fait 182 martyrs. Des centaines de personnes ont également été blessées, selon la même source.

Pas moins de 80 frappes sionistes sur la zone de Nabatieh

L’armée de l’air de l'entité sioniste a mené lundi plusieurs raids sur quelques dizaines de localités et de zones dans le sud du Liban, dont au moins 80 frappes sur la zone de Nabatieh, a rapporté l’agence de presse Al Wataniya.

Des missiles ont été tirés sur les forêts de ces zones. Suite aux frappes, des incendies ont été signalés dans ces localités.

Tôt lundi, des frappes massives ont été menées sur le nord du Liban, dans les montagnes à la frontière avec la Syrie. Des bombardements ont été signalés à Shmustar, Taraya et Bodai au nord de Baalbek, située à 90 km de Beurouth. Des martyrs et des blessés sont signalés.

Des avions ont mené plusieurs frappes sur les environs de Hermel, au nord de la vallée de la Bekaa.

La chute d’un missile des forces sionistes a en outre été signalé près de Laqlouq, à 28 km de Byblos, dans le nord du Liban.

Les raids sionistes sur les villes du Liban, celles du sud notamment, ont fait plus de 700 martyrs depuis le 7 octobre 2023, date du début de l'agression génocidaire contre Ghaza, selon les autorités libanaises.

Selon l'ONU, plus de 110.000 personnes ont été déplacées dans le sud du Liban par les agressions de l'armée sioniste.

Liban : une escalade supplémentaire aurait des conséquences régionales dévastatrices (Finul)

Une escalade supplémentaire au Liban aurait des conséquences régionales "dévastatrices", a déclaré lundi la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), au moment où l'entité sioniste poursuit ses agressions sur plusieurs régions du sud du pays.

"Toute escalade supplémentaire de cette situation dangereuse pourrait avoir des conséquences profondes et dévastatrices, non seulement pour les personnes vivant au Liban, mais aussi

pour l'ensemble de la région", a indiqué la force des Casques bleus.

La force a exprimé sa "grave préoccupation pour la sécurité des civils dans le sud du Liban, au milieu de la campagne de bombardement de l'entité sioniste, la plus intense depuis octobre dernier".

"Les attaques contre les civils ne sont pas seulement des violations du droit international, mais pourraient constituer des crimes de guerre", a-t-elle ajouté.

"La Finul réitère son appel pressant à une solution diplomatique et exhorte toutes les parties à donner la priorité à la vie des civils et à veiller à ce qu'ils ne soient pas mis en danger", selon la même source.

"Il est essentiel de s'engager à nouveau pleinement dans la mise en oeuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU", en référence à la résolution qui a mis fin à la guerre de

2006 entre l'entité sioniste et le Liban, et qui stipule que seuls l'armée libanaise et les Casque bleus de l'ONU doivent être déployés dans le sud du Liban.